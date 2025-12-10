Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta

Dopo due pesanti scivoloni in campionato, la Roma torna in Europa con l'obiettivo di rialzare la testa e ritrovare certezze. La sfida sul campo del Celtic diventa così un crocevia fondamentale per ridare slancio alla corsa qualificazione e ritrovare fiducia.

Pronostico Celtic-Roma quote

Ilarriva alla sfida in un momento di profonda incertezza: l'esordio in panchina di Wilfried Nancy non ha portato la scossa sperata e la pesante sconfitta di domenica è costata agli scozzesi la vetta della Premiership. In Europa, però, il quadro è più incoraggiante: con 6 punti raccolti nelle ultime 3 partite, i biancoverdi hanno rialzato la testa e si sono riportati in piena zona playoff, rendendo la gara contro la Roma decisiva per non perdere contatto. Dall'altra parte, i giallorossi arrivano da due k.o. consecutivi in campionato che impongono una reazione immediata. Il percorso europeo, però, offre segnali positivi: la Roma ha vinto entrambe le trasferte fin qui disputate e si presenta a Glasgow forte delle recenti affermazioni contro Rangers e Midtjylland, risultati che alimentano la fiducia per un nuovo colpo esterno. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Celtic-Roma: GOAL 1.65 info 1.70 info 1.70 info 1.68 info

Celtic Roma pronostico, i precedenti

Non ci sono precedenti ufficiali tra Celtic e Roma, rendendo la sfida di Glasgow un confronto del tutto inedito. Gli scozzesi, però, vantano una lunga storia di incroci con club italiani: nel corso degli anni hanno affrontato Lazio, Juventus, Milan, Inter, Fiorentina, Udinese e Atalanta per un totale di 32 partite, dalle quali è emerso un bilancio di 7 vittorie, 8 pareggi e 17 sconfitte. La Roma, dal canto suo, ha già avuto modo di misurarsi con avversarie scozzesi in quattro occasioni – due volte contro i Rangers e due contro l'Hibernian – ottenendo un bilancio complessivamente positivo di 3 vittorie e una sola sconfitta.

Pronostico marcatore Celtic-Roma

Tra i possibili protagonisti del match spicca il nome di, pronto a riprendersi un posto da titolare dopo due gare in cui è stato impiegato soltanto nel finale, senza però riuscire a invertire la rotta di una Roma in difficoltà. Gasperini sembra intenzionato a puntare nuovamente sulla qualità dell'argentino, chiamato a dare un contributo decisivo in una stagione ancora una volta segnata dagli infortuni. In Europa, dove ha già messo a segno una rete in due presenze, Dybala proverà a ritrovare continuità e a diventare il faro offensivo giallorosso in una notte che può pesare molto nel cammino verso la qualificazione. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Celtic-Roma: DYBALA SEGNA 3.50 info 2.65 info 2.71 info 2.90 info

Dove vedere Celtic-Roma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 11 dicembre alle 21:00 al Celtic Park di Glasgow. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

