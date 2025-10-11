Stasera l'Estonia, martedì Israele. Il Gazzettino: "Azzurri di Gattuso a caccia di punti"
TUTTO mercato WEB
Doppio impegno importante per l'Italia. Questa sera la Nazionale di Gennaro Gattuso scenderà in campo a Tallinn contro l'Estonia mentre fra tre giorni si tornerà in campo in casa contro Israele. Due partite dove si deve raccogliere il massimo per tenere fisso l'obiettivo del secondo posto in classifica che vale i playoff e, qualora non dovesse vincere alle 18 la Norvegia, cullare il sogno della qualificazione diretta ai Mondiali. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Gazzettino: "Stasera l'Estonia, martedì Israele. Azzurri di Gattuso a caccia di punti".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Le più lette
1 Capello esclude la Roma dalla corsa scudetto: "Però ha un martello in panchina e giocatori di qualità"
3 Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Primo piano
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Serie A
Serie B
Serie C
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Calcio femminile