Pronostico Norvegia-Israele, a Oslo in palio punti pesanti anche per gli Azzurri

Scendono in campo due delle nostre avversarie nel girone di qualificazione ai Mondiali: la capolista Norvegia affronta Israele in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva anche per il cammino degli Azzurri. Un match da seguire con attenzione, perché il risultato potrebbe ridisegnare gli equilibri del gruppo.

Pronostico Norvegia-Israele quote

La Norvegia, finora impeccabile, guida il gruppo I a punteggio pieno e vuole continuare a dettare legge. Quindici punti in cinque partite, con un impressionante bilancio di 24 gol segnati e appena 3 subiti, raccontano la forza e la solidità della squadra scandinava. Dall'altra parte, Israele proverà a riscattare il 2-4 dell'andata, ma espugnare Oslo si preannuncia impresa ardua. Il suo cammino resta altalenante: due sconfitte pesanti contro Italia e Norvegia, ma prestazioni convincenti contro Estonia e Moldavia, che le hanno permesso di restare in corsa per le posizioni di vertice. Nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Norvegia-Israele: GOAL 1.75

Norvegia Israele pronostico, i precedenti

Tra Norvegia e Israele c'è un solo precedente ufficiale, datato 25 marzo, quando le due squadre si affrontarono sul campo neutro di Debrecen nella sfida d'andata di questo girone. In quell'occasione la Norvegia si impose con un netto 2-4, confermando la propria superiorità. All'iniziale vantaggio di Wolfe rispose Abu Fani, ma nella ripresa gli scandinavi presero il largo grazie alle reti di Sorloth, Ajer e Haaland. Nel finale, il gol di Turgeman rese il passivo meno pesante, senza però mai mettere realmente in discussione il dominio norvegese.

Pronostico marcatore Norvegia-Israele

Quando in campo c'è la Norvegia, è impossibile non parlare di. L'attaccante del Manchester City continua a viaggiare su ritmi semplicemente irreali: dalla prima giornata di Premier League, lo scorso 16 agosto, ha messo a segno 18 gol in 11 partite complessive. Il suo bottino parla da solo: 9 reti in 7 gare di campionato, 3 in 2 di Champions League e ben 9 in 5 presenze con la maglia della nazionale. Numeri impressionanti, ma ormai quasi abituali per un fuoriclasse che sembra non conoscere limiti. Contro Israele, più che chiedersi se segnerà, ci si chiede se possa capitare l'eccezione... Infatti, nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Norvegia-Israele: HAALAND SEGNA 1.31

Dove vedere Norvegia-Israele in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Norvegia-Israele è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 11 ottobre alle 18:00 all'Ullevaal Stadion di Oslo. L'incontro verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

