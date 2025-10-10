Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Norvegia-Israele, a Oslo in palio punti pesanti anche per gli Azzurri

Pronostico Norvegia-Israele, a Oslo in palio punti pesanti anche per gli AzzurriTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Scendono in campo due delle nostre avversarie nel girone di qualificazione ai Mondiali: la capolista Norvegia affronta Israele in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva anche per il cammino degli Azzurri. Un match da seguire con attenzione, perché il risultato potrebbe ridisegnare gli equilibri del gruppo.

Pronostico Norvegia-Israele quote


La Norvegia, finora impeccabile, guida il gruppo I a punteggio pieno e vuole continuare a dettare legge. Quindici punti in cinque partite, con un impressionante bilancio di 24 gol segnati e appena 3 subiti, raccontano la forza e la solidità della squadra scandinava. Dall'altra parte, Israele proverà a riscattare il 2-4 dell'andata, ma espugnare Oslo si preannuncia impresa ardua. Il suo cammino resta altalenante: due sconfitte pesanti contro Italia e Norvegia, ma prestazioni convincenti contro Estonia e Moldavia, che le hanno permesso di restare in corsa per le posizioni di vertice. Nelle quote Norvegia-Israele, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Norvegia-Israele: GOAL
vincitu1.75info
netwin1.74info
admiralbet1.75info
eurobet1.72info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
vincitufino a 15 euro, col 50% sul primo depositoinfo
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
admiralbetfino a 6.000 euro, con 1.000€ senza depositoinfo
eurobetfino a 1.037 euro, col 100% della prima ricaricainfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Norvegia Israele pronostico, i precedenti


Tra Norvegia e Israele c'è un solo precedente ufficiale, datato 25 marzo, quando le due squadre si affrontarono sul campo neutro di Debrecen nella sfida d'andata di questo girone. In quell'occasione la Norvegia si impose con un netto 2-4, confermando la propria superiorità. All'iniziale vantaggio di Wolfe rispose Abu Fani, ma nella ripresa gli scandinavi presero il largo grazie alle reti di Sorloth, Ajer e Haaland. Nel finale, il gol di Turgeman rese il passivo meno pesante, senza però mai mettere realmente in discussione il dominio norvegese.

Pronostico marcatore Norvegia-Israele


Quando in campo c'è la Norvegia, è impossibile non parlare di Erling Haaland. L'attaccante del Manchester City continua a viaggiare su ritmi semplicemente irreali: dalla prima giornata di Premier League, lo scorso 16 agosto, ha messo a segno 18 gol in 11 partite complessive. Il suo bottino parla da solo: 9 reti in 7 gare di campionato, 3 in 2 di Champions League e ben 9 in 5 presenze con la maglia della nazionale. Numeri impressionanti, ma ormai quasi abituali per un fuoriclasse che sembra non conoscere limiti. Contro Israele, più che chiedersi se segnerà, ci si chiede se possa capitare l'eccezione... Infatti, nelle scommesse Norvegia-Israele, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Norvegia-Israele: HAALAND SEGNA
williamhill1.31info
bet3651.33info
betflag1.30info
netbet1.33info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Norvegia-Israele in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Norvegia-Israele è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 11 ottobre alle 18:00 all'Ullevaal Stadion di Oslo. L'incontro verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Oggi l'Italia ha l'ultima opportunità per chiudere al 1° posto. Ma non dipende da... Oggi l'Italia ha l'ultima opportunità per chiudere al 1° posto. Ma non dipende da noi
Mondiale U20, il Marocco è l'ultima qualificata ai quarti di finale: il tabellone... Mondiale U20, il Marocco è l'ultima qualificata ai quarti di finale: il tabellone completo
Mondiale U20, Francia e Norvegia avanti grazie ai supplementari: Giappone k.o. al... Mondiale U20, Francia e Norvegia avanti grazie ai supplementari: Giappone k.o. al 123'
Altre notizie Pronostici
Pronostico Norvegia-Israele, a Oslo in palio punti pesanti anche per gli Azzurri Pronostico Norvegia-Israele, a Oslo in palio punti pesanti anche per gli Azzurri
Pronostico Francia-Azerbaigian, i Bleus vogliono confermare il dominio nel girone... Pronostico Francia-Azerbaigian, i Bleus vogliono confermare il dominio nel girone
Pronostico Germania-Lussemburgo, Nagelsmann cerca continuità Pronostico Germania-Lussemburgo, Nagelsmann cerca continuità
Pronostico Scozia-Grecia, la sfida di Glasgow può cambiare il destino del Gruppo... Pronostico Scozia-Grecia, la sfida di Glasgow può cambiare il destino del Gruppo C
Pronostico Repubblica Ceca-Croazia, i croati vogliono blindare il primo posto Pronostico Repubblica Ceca-Croazia, i croati vogliono blindare il primo posto
Quote risultato esatto Juventus Milan Quote risultato esatto Juventus Milan
Pronostico Juventus-Milan, il grande ex Allegri cerca il colpaccio allo Stadium Pronostico Juventus-Milan, il grande ex Allegri cerca il colpaccio allo Stadium
Pronostico Napoli-Genoa, azzurri a caccia di conferme anche in campionato Pronostico Napoli-Genoa, azzurri a caccia di conferme anche in campionato