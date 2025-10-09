Pronostico Germania-Lussemburgo, Nagelsmann cerca continuità

Terza giornata del Gruppo A di qualificazione al Mondiale: Germania-Lussemburgo. La squadra di Nagelsmann, dopo la sconfitta contro la Slovacchia, non può più permettersi passi falsi; il Lussemburgo, ancora a zero punti dopo due partite, cerca l'impresa per riaprire il girone.

Pronostico Germania-Lussemburgo quote

Dopo il passo falso all'esordio contro la Slovacchia, che ha visto lacedere 2-0, la squadra tedesca ha saputo rialzarsi con carattere, imponendosi 3-1 sull'Irlanda del Nord nella seconda giornata. Un successo che ha restituito fiducia all'ambiente e che ora va consolidato con continuità per restare in scia alla capolista e mantenere aperta la corsa alla qualificazione. Situazione ben diversa per il, ancora a secco di punti e fanalino di coda del girone: due sconfitte, quattro gol subiti e uno solo realizzato. La trasferta in Germania si preannuncia proibitiva, ma nel calcio nulla è scontato. Nelle, l'esito 1 è offerto a:

Pronostico Germania-Lussemburgo: 1 6.00 info 6.00 info 1.04 info 1.04 info

Germania Lussemburgo pronostico, i precedenti

I precedenti tra Germania e Lussemburgo raccontano una storia a senso unico: quattro confronti ufficiali e altrettante vittorie per la selezione tedesca. I numeri parlano chiaro: 25 gol realizzati in quattro partite, a testimonianza del netto divario tecnico storico tra le due federazioni. L'ultimo incrocio risale al 1991, nelle qualificazioni agli Europei: in quell'occasione la Germania si impose con un netto 4-0 all'Ulrich-Haberland Stadion, oggi conosciuto come BayArena, casa del Bayer Leverkusen.

Pronostico marcatore Germania-Lussemburgo

Tra i possibili protagonisti del match spicca il nome di, attaccante del Newcastle in un momento di forma straordinario. Il classe 2002 ha messo a segno tre gol nelle ultime tre partite disputate, inclusa una rete in Champions League contro l'Union Saint-Gilloise. E con tre centri in quattro presenze di Premier League si sta affermando come uno dei prospetti più promettenti del calcio tedesco. Dopo un Europeo Under 21 da protagonista - 6 gol e 3 assist in 5 partite - Woltemade è stato promosso in nazionale maggiore, con cui ha già disputato le prime due gare del girone. Pur non avendo ancora trovato la via del gol, la sfida contro il Lussemburgo potrebbe rappresentare l'occasione ideale per sbloccarsi e confermare il suo momento magico. Nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Germania-Lussemburgo: WOLTEMADE SEGNA 1.81 info 1.75 info 1.66 info 1.75 info

Dove vedere Germania-Lussemburgo in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Germania-Lussemburgo è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca venerdì 10 ottobre alle 20:45 alla PreZero Arena di Sinsheim. L'incontro verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

