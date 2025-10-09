Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Francia-Azerbaigian, i Bleus vogliono confermare il dominio nel girone

Pronostico Francia-Azerbaigian, i Bleus vogliono confermare il dominio nel gironeTUTTO mercato WEB
Terza giornata del Gruppo D di qualificazione al Mondiale: la Francia, capolista a punteggio pieno dopo due vittorie convincenti, ospita l'Azerbaigian, ultimo in classifica con un punto. Una sfida che sulla carta sembra segnata, ma che i transalpini non vogliono sottovalutare per proseguire il loro percorso perfetto nel girone.

Sei punti in due partite, quattro gol segnati e uno solo subito: sono questi i numeri di una Francia finora dominante nel Gruppo D. La squadra di Deschamps vuole proseguire il proprio cammino impeccabile e blindare al più presto la qualificazione al Mondiale. Dall'altra parte, l'Azerbaigian arriva con rinnovata fiducia dopo il pareggio per 1-1 contro l'Ucraina, primo punto conquistato nel girone. Un risultato che ha dato morale alla squadra, chiamata ora a confermare la solidità mostrata nell'ultimo turno, anche se l'impegno contro la Francia si preannuncia tutt'altro che semplice.

I precedenti tra Francia e Azerbaigian sono soltanto due, entrambi risalenti al biennio 1994-1995 durante le qualificazioni agli Europei. In quelle occasioni i Bleus dominarono senza lasciare scampo agli avversari: vittoria per 2-0 in trasferta nella gara d'andata e trionfo per 10-0 al ritorno in casa, uno dei successi più larghi della storia recente della nazionale francese. Dati che testimoniano il netto divario tecnico tra le due selezioni e che la squadra di Deschamps vorrà confermare anche in questa nuova sfida.

Tra i possibili protagonisti della partita spicca senza dubbio Kylian Mbappe, le cui statistiche in questo avvio di stagione sono semplicemente impressionanti. Dal 19 agosto, data della prima partita di campionato contro l'Osasuna, la stella francese ha messo a segno 16 reti in 12 partite. Nove gol in otto presenze di Liga, cinque in due partite di Champions e due centri con la maglia della nazionale nelle prime due gare del girone: numeri da vero e proprio fenomeno. Riuscirà a lasciare il segno anche contro l'Azerbaigian confermando il suo straordinario momento di forma?

Dove vedere Francia-Azerbaigian in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Francia-Azerbaigian è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca venerdì 10 ottobre alle 20:45 al Parco dei Principi di Parigi. L'incontro verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW, ma sarà possibile seguire la partita solo tramite la diretta goal in contemporanea agli altri appuntamenti.

