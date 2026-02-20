Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto
Dopo la debacle di Istanbul, la Juventus si rituffa nel campionato per affronta un impegno tutt'altro che semplice: sabato alle 15, i bianconeri ospiteranno il Como di Cesc Fabregas.
Pronostico Juventus-Como quote
La Juventus arriva alla sfida in un momento complicato: eliminata dalla Coppa Italia, con un piede fuori dalla Champions League e con un distacco dalla vetta ormai consistente in Serie A, l'obiettivo primario di Spalletti è raggiungere il quarto posto. Per farlo, i bianconeri possono contare su un buon rendimento interno: nelle ultime 5 gare allo Stadium hanno ottenuto tre vittorie e due pareggi, restando l'unica squadra insieme al Napoli ancora imbattuta in casa.
Dall'altra parte, il Como non intende fare sconti. I lariani hanno ancora una volta dimostrato la loro forza pareggiando a San Siro contro il Milan (dopo essere stati in vantaggio), rimanendo così in scia dei bianconeri in classifica. La partita di sabato sarà un vero banco di prova per misurare le reali ambizioni della squadra di Fabregas, che in caso di successo si porterebbe ad appena 1 punto dalla Juve.
Juventus Como pronostico, i precedenti
Nei 32 precedenti tra Juventus e Como, la bilancia pende nettamente a favore dei bianconeri, che hanno conquistato 15 vittorie contro le 5 dei lariani, con 12 pareggi. Tuttavia, l'ultimo confronto ha sorriso al Como: nella sfida d'andata al Sinigaglia i padroni di casa si sono imposti 2-0 grazie ai gol di Kempf e Nico Paz, interrompendo una lunga serie di sconfitte in campionato contro la Juventus che durava dal 1951.
Considerando solo le gare giocate a Torino, i bianconeri dominano ma non senza difficoltà: alle sette vittorie dei padroni di casa si aggiungono infatti otto pareggi, mentre il Como è riuscito a espugnare lo stadio juventino solo una volta (sempre nel 1951).
Pronostico marcatore Juventus-Como
Tra i possibili protagonisti della sfida tra Juventus e Como potrebbe esserci Teun Koopmeiners. L'olandese, tra i pochi a salvarsi nella disastrosa trasferta di Istanbul, si è finalmente sbloccato interrompendo un digiuno che durava dalla gara contro il Manchester City nel Mondiale per Club di questa estate. Spalletti spera che la doppietta realizzata in Turchia rappresenti una svolta e, anche contro il Como, dovrebbe partire titolare per guidare il centrocampo bianconero.
|5.00
|info
|3.60
|info
|4.90
|info
|4.90
|info
Dove vedere Juventus-Como in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Juventus-Como è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 21 febbraio alle 15:00 allo Juventus Stadium di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.
