Prestianni pronto al contrattacco: vuole denunciare Vinicius e Mbappé per aver detto il falso

Gianluca Prestianni salterà la gara di ritorno di Champions League con il Real Madrid

Gianluca Prestianni è pronto al contrattacco dopo quando accaduto una settimana fa al Da Luz nel corso della sfida fra il suo Benfica e il Real Madrid in Champions League. L’argentino infatti è stato accusato di aver insultato con epiteti razzisti l’attaccante brasiliano Vinicius Jr, autore del gol vittoria, chiamandolo ripetutamente ‘scimmia’ come confermato anche dall’altro giocatore del Real Madrid Kyllian Mbappé.

Frasi difficili da rilevare dai video, visto che Prestianni si è coperto la bocca con le mani e la maglietta, ma che hanno portato la UEFA ad aprire un’inchiesta e a sospendere momentaneamente il giocatore che dunque mercoledì non sarà in ca,po al Bernabeu per il ritorno della sfida. Una squalifica che ha fatto andare su tutte le furie il Benfica che ha emanato una nuova nota difendendo il proprio tesserato e annunciando un ricorso che comunque, viste le tempistiche, non avrà quasi certamente esito.

Secondo El Chiringuito intanto Prestianni non avrebbe intenzione di lasciare la questione chiusa e sarebbe pronto al contrattacco presentando un reclamo alla UEFA e alla FIFA nei confronti di Mbappé e Vinicius oltre che una denuncia ai tribunali portoghesi ritenendo che le accusa mosse nei suoi confronti siano false e che la sua reputazione sia stata macchiata.