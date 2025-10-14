Quote risultato esatto Italia Israele

Stasera alle 20.45, il Bluenergy Stadium di Udine ospita la sfida tra Italia e Israele. Con la Norvegia ormai praticamente irraggiungibile in testa al girone, questa sfida resta comunque cruciale per gli Azzurri per consolidare il secondo posto e aumentare le speranze di qualificazione tramite playoff. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Italia-Israele, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Italia-Israele.

Consiglio TMW risultato esatto Italia-Israele: 2-0 7.20 info 7.20 info 7.50 info 7.25 info

Quote risultato esatto Italia Israele, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta della vittoria Azzurra per 3-1. Gli scommettitori potrebbero aver scelto questo risultato perché riflette sicuramente le ultime prestazioni dell'Italia, in cui non sono certo mancati i gol - 13 fatti nelle ultime tre partite - ma neppure qualche sbavatura difensiva, con 4 reti subite proprio contro Israele a cui si aggiunge quella contro l'Estonia, anche se viziata da un evidente errore di Donnarumma. Il 3 a 1 rappresenta quindi un compromesso realistico: una vittoria convincente, ma con qualche scivolone difensivo.

Pronostico risultato esatto Italia Israele: 3-1 10.00 info 9.80 info 11.00 info 9.80 info

Quote risultato esatto Italia-Israele, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Italia-Israele è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso si prevede una sfida dominata dagli Azzurri, senza però sottovalutare le insidie di Israele, squadra capace di segnare 15 reti in sei partite.

Italia-Israele quote risultato esatto: 3-0/3-1/3-2 3.69 info 3.45 info 4.10 info 3.80 info

