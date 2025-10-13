Pronostico Spagna-Bulgaria, le Furie Rosse vogliono consolidare il primato

Al José Zorrilla di Valladolid, la Spagna capolista e a punteggio pieno ospita la Bulgaria, fanalino di coda ancora ferma a zero punti. Sulla carta una sfida senza storia, ma le Furie Rosse vogliono confermare il loro dominio, mentre gli ospiti cercano un sussulto d'orgoglio per interrompere la crisi.

Pronostico Spagna-Bulgaria quote

La Spagna arriva all'appuntamento in forma smagliante, con 3 vittorie su 3, 11 gol segnati e nessuno subito: numeri che raccontano la solidità e l'efficacia delle squadra di de la Fuente, perfetta finora in entrambe le fasi di gioco. Completamente opposta la situazione della Bulgaria, ancora a zero punti, con un solo gol realizzato e ben 12 al passivo: un bilancio pesante che riflette le difficoltà di una squadra in cerca d'identità e risultati. Ma nelle, l'esito OVER 3,5 è offerto a:

Pronostico Spagna-Bulgaria: OVER 3,5 1.38 1.37 1.36 1.36

Spagna Bulgaria pronostico, i precedenti

I precedenti ufficiali tra Spagna e Bulgaria sono solo tre, con un bilancio favorevole alle Furie Rosse: 2 vittorie e 1 pareggio. L'unico segno X risale agli Europei del 1996 in Inghilterra, chiusi sull'1-1. La sfida più recente è stata invece la gara d'andata di questo girone: a Sofia, la Spagna si impose con un netto 0-3, grazie ai gol di Oyarzabal, Cucurella e Merino, confermando la sua supremazia.

Pronostico marcatore Spagna-Bulgaria

In vista di una sfida, almeno sulla carta, abbordabile, la Spagna potrebbe dare spazio a chi finora ha avuto meno minuti. Per questo, contro la Bulgaria, al centro dell'attacco potrebbe toccare a. Il classe '93 del Celta Vigo sta disputando una grande stagione: 4 gol nelle prime 8 giornate di Liga e 2 reti nelle prime 2 partite di Europa League, con 6 gol nelle ultime 8 partite giocate a dimostrazione di un ottimo stato di forma. Martedì contro la Bulgaria, Iglesias potrebbe rivelarsi una pedina chiave per consolidare il dominio spagnolo e aumentare il bottino di gol della squadra. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Spagna-Bulgaria: IGLESIAS SEGNA 1.45 1.45 1.45 1.45

Dove vedere Spagna-Bulgaria in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Spagna-Bulgaria è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca martedì 14 ottobre alle 20:45 all'Estadio José Zorrilla di Valladolid. L'incontro verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

