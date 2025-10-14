L'Italia e i play-off, il quadro provvisorio. Spauracchio Svezia in semifinale: gli incroci

L'Italia di Gennaro Gattuso stasera può staccare il pass per i play-off di marzo. In caso di successo contro Israele, la Nazionale sarà certa del secondo posto nel gruppo I alle spalle della Norvegia. Difficile, quasi impossibile andare oltre: servirà vincere entrambe le sfide di novembre, ma soprattutto che Haaland e compagni facciano un passo falso in casa contro l'Estonia. Una operazione davvero complicata e allora proiettiamoci a quelle che possono essere le sfide di marzo quando tra il 26 e il 31 sedici squadre si giocheranno gli ultimi quattro posti.

Prima fascia contro quarta fascia

Le dodici nazionali che concluderanno i gironi al secondo posto verranno suddivise nelle prime tre fasce in base al Ranking FIFA di novembre. L'Italia col secondo posto è certa di finire in prima fascia, al momento con Turchia, Ucraina e Polonia. Queste quattro nazionali giocheranno le semifinali in casa contro squadre di quarta fascia, ovvero contro le quattro squadre che non hanno chiuso i gironi di qualificazione ai primi due posti ma hanno vinto i gironi di UEFA Nations League 2024-2025 e sono meglio piazzate nella classifica finale di questa stessa competizione. Al momento, si tratta di Galles, Romania, Svezia e Irlanda del Nord.

Seconda fascia contro terza fascia

Le altre quattro semifinali saranno giocate in casa dalle squadre di seconda fascia. Al momento, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia e Scozia. In terza fascia in attesa delle ultime partite di qualificazione ci sono Macedonia del Nord, Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo.

Le finali

In finale i percorsi si incroceranno tra di loro: chi vince le semifinali tra prima/quarta fascia andrà in finale contro la vincente delle semifinali seconda/terza fascia. A determinare i possibili incroci e chi giocherà la finale in casa sarà sempre il sorteggio che avverrà nei giorni successivi alla conclusione delle sfide valide per la fase a gironi.