Pronostico Italia-Israele, serve un'altra vittoria per blindare il secondo posto

Martedì sera alle 20.45, il Bluenergy Stadium di Udine sarà teatro della sfida Italia-Israele, match valido per le qualificazioni al Mondiale che la UEFA ha classificato come evento "ad alto rischio". In vista dell'incontro, la città friulana si è trasformata in una zona blindata, con misure di sicurezza straordinarie.

Pronostico Italia-Israele quote

L'Italia arriva a Udine reduce dal 3-1 in Estonia che ha consolidato il secondo posto nel girone. Con la Norvegia ormai irraggiungibile grazie al suo cammino perfetto e alla differenza reti di +26, gli Azzurri dovranno solo difendere la posizione proprio dagli assalti di Israele. La nazionale israeliana, intanto, vive un momento difficile: le due sconfitte di fila contro Norvegia e Italia hanno ridotto al minimo le speranze di qualificazione ai Mondiali, e solo un risultato positivo a Udine potrà tenere vivo il sogno. Ma nelle, l'esito 1 è offerto a:

Pronostico Italia-Israele: 1 6.00 info 6.00 info 1.20 info 1.20 info

Italia Israele pronostico, i precedenti

Il bilancio dei precedenti tra Italia e Israele sorride nettamente agli azzurri: in otto confronti diretti sono arrivate sette vittorie e un pareggio, con un totale di 25 gol segnati dall'Italia contro i 9 subiti. Le due nazionali si erano incrociate anche nel girone di Nations League dello scorso anno, dove la squadra di Spalletti ha conquistato due successi convincenti. L'incontro più recente risale però a poco più di un mese, nella sfida di Debrecen, dove gli Azzurri si imposero 5-4 al termine di una partita folle e ricca di colpi di scena, decisa solo nei minuti finali dopo una girandola di emozioni e ribaltamenti.

Pronostico marcatore Italia-Israele

Tra i protagonisti della sfida tra Italia e Israele, potrebbe esserci, pronto a vivere un'altra serata speciale. Complice l'assenza di Moise Kean, che ha già lasciato il ritiro azzurro, il CT Gattuso sembra orientato a concedergli il primo esordio da titolare. Il giovane attaccante ha già lasciato il segno con il suo primo gol in Nazionale - una splendida girata su assist di Spinazzola contro l'Estonia - e ora sogna di confermarsi anche al Bluenergy Stadium. Reduce da poco dal suo primo sigillo con l'Inter a soli 20 anni, Esposito incarna entusiasmo e freschezza: qualità che potrebbero rivelarsi decisive in una partita dal peso specifico enorme. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Italia-Israele: ESPOSITO SEGNA 1.98 info 1.95 info 1.90 info 1.92 info

Dove vedere Italia-Israele in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Italia-Israele è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca martedì 14 ottobre alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine. L'incontro verrà trasmesso in diretta esclusiva su RAI 1 e in streaming su RaiPlay.

