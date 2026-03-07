Il Napoli consolida il terzo posto. Il Mattino: "Napoli a passo di Champions: per sempre sì"

Il Napoli supera il Torino e rafforza la propria posizione nelle zone alte della classifica. La prima pagina de Il Mattino celebra il successo degli azzurri con il titolo "Napoli a passo di Champions: per sempre sì", sottolineando un risultato che avvicina la squadra all’obiettivo europeo.

La formazione di Antonio Conte offre una prova solida e concreta al Maradona, costruendo il successo già nella prima parte di gara. A sbloccare la partita è Alisson Santos, che trova il gol dopo pochi minuti sfruttando lo spazio giusto per colpire e indirizzare il match. Il vantaggio dà fiducia agli azzurri, che alzano il ritmo e migliorano la qualità della manovra, guidati dalla regia di Billy Gilmour.

Il Napoli crea diverse occasioni nel primo tempo e sfiora anche il raddoppio con Hojlund, che di testa manda di poco alto sopra la traversa. Il Torino invece si vede raramente dalle parti della porta azzurra, rendendosi pericoloso soltanto con una conclusione di Vlasic.

Nella ripresa arriva anche una buona notizia per Conte: il ritorno in campo di Frank Anguissa dopo oltre tre mesi di assenza. Il centrocampista rientra a distanza di 117 giorni dall’ultima presenza, dando nuove soluzioni alla mediana azzurra. Nel finale trova spazio anche Kevin De Bruyne, rientrato dopo l’infortunio e subito accolto dall’entusiasmo del pubblico. Il Napoli gestisce la gara con ordine e porta a casa tre punti pesanti, sfruttando al meglio un turno favorevole. Una vittoria che permette agli azzurri di guardare con fiducia al resto della giornata di campionato, mentre le rivali devono ancora scendere in campo. Per la squadra di Conte è un altro passo importante verso la qualificazione alla prossima Champions League