"Romane all'assalto. Gasp per la vetta, Lazio-Juve accende l'Olimpico": il Tempo in prima pagina
TUTTO mercato WEB
"Romane all'assalto. Roma col Sassuolo per la vetta. Lazio-Juve accende l'Olimpico": così il quotidiano Il Tempo oggi in edicola, in prima pagina. Ricordiamo che la Lazio di Maurizio Sarri ospiterà la Juventus all'Olimpico alle 20.45. Alle 15 invece la Roma di Gian Piero Gasperini farà visita al Sassuolo, al Mapei Stadium.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Fiorentina, al Franchi arriva il Bologna: Pioli studia le mosse per uscire dalla crisi. Due ballottaggi
Serie B
Serie C
Atalanta, Bocchetti dopo il 6-2 al Picerno: "Reazione da squadra vera, nella ripresa dominio totale"
Calcio femminile