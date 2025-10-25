Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Podcast TMW

Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico

Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnicoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 11:04Podcast TMW
Marco Conterio
TuttoMercatoWeb in Podcast
Ascolta il podcast
TMW Radio / TuttoMercatoWeb in Podcast
00:00
/
00:00

Le parole di Antonio Conte dopo il 6-2 contro il PSV Eindhoven che cosa nascondono? Conte che fa il Conte? Crepe con Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis? Una rottura con lo spogliatoio?

Parliamo di Napoli nel giorno della sfida all'Inter nel Podcast di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

McTominay parla da leader dopo il ko col PSV
Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai canali ufficiali dell'Uefa per commentare dalla sua prospettiva il ko del Napoli in Champions sul campo del Psv: "Dobbiamo imparare a difendere meglio, soprattutto quando restiamo in dieci uomini, dimostrando più solidità rispetto a quanto abbiamo fatto negli ultimi dieci o quindici minuti di gara. Nel calcio c'è sempre un'altra partita che arriva subito dopo, quindi dobbiamo lasciarci alle spalle le emozioni e la delusione di questa serata e concentrarci su come migliorare. I due gol subìti nel primo tempo sono stati davvero particolari: nel giro di pochi istanti ci siamo trovati sotto 2-1, e fino a quel momento stavamo giocando abbastanza bene. Ma questo fa parte del gioco, può succedere.

Napoli-Inter, ecco l'arbitro
Sarà Maurizio Mariani l'arbitro di Napoli-Inter, gara in programma sabato alle ore 18 allo stadio Maradona. Al Var ci sarà invece Marini. Ecco la sestina completa appena ufficializzata con tutte le designazioni:

NAPOLI – INTER Sabato 25/10 h. 18.00

MARIANI
BINDONI – BACCINI
IV: AYROLDI
VAR: MARINI
AVAR: PEZZUTO

Articoli correlati
Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
In Arabia Saudita oggi si gioca una fetta di derby di Milano: è Conceicao contro... In Arabia Saudita oggi si gioca una fetta di derby di Milano: è Conceicao contro Inzaghi
Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Altre notizie Podcast TMW
Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico Podcast TMWPrime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo Podcast TMWChapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno Podcast TMWPerché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve... Podcast TMWTudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola Podcast TMWTutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via Podcast TMWLa Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita Podcast TMWMateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita
Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità Podcast TMWPerché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
3 Napoli-Inter, le probabili formazioni: Hojlund ko, c'è Lucca. Bonny favorito su Pio Esposito
4 Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni: tornano Kean e Gosens, Lucumi verso la riconferma
5 Torino-Genoa, le probabili formazioni: Baroni conferma Simeone e Adams in attacco
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Marotta duro: "Rocchi ha detto basta rigorini, chiediamo chiarezza una volta per tutte"
Immagine top news n.1 Napoli-Inter 3-1, le pagelle: Neres si scopre 9, Anguissa ancora MVP. Lautaro nervoso
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli si riprende la vetta in solitaria
Immagine top news n.3 A prescindere dal rigorino, il successo del Napoli sull'Inter è un messaggio forte al campionato
Immagine top news n.4 Trascinato dai 'Fab 3', il Napoli risorge nel primo big match al Maradona: Conte batte l'Inter 3-1
Immagine top news n.5 Serie A, 8^ giornata LIVE: Krstovic titolare. Gasp ancora con Dovbyk
Immagine top news n.6 Inter, Marotta: "Chivu è bravo e non ci sorprende, anche se alcuni lo criticavano"
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Como non spicca il volo, l'Udinese aggancia la Juve
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.2 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Immagine news podcast n.3 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.4 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Incocciati: "Napoli, curioso della reazione del gruppo nella sfida con l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Roma, il parere degli ospiti sulla querelle Dybala-Gasperini
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Marotta duro: "Rocchi ha detto basta rigorini, chiediamo chiarezza una volta per tutte"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Anguissa: "Non è stato il sistema a fare la differenza, ma il nostro atteggiamento"
Immagine news Serie A n.3 Cremonese, Giacchetta: "Stasera è una gara stimolante, contro un grande avversario"
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Juric e il mal di gol: "Ci manca concretezza, aggiungiamo questo aspetto"
Immagine news Serie A n.5 Cremonese, Sanabria: "Conosciamo il gioco di Juric, daremo il 100% per fare punti"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Bellanova: "Juric è lo stesso di Torino, raccogliamo meno di quanto meritiamo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabro esalta i suoi: "Chiunque si sarebbe accontentato sul 2-2"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese-Venezia 3-2, le pagelle: Calabro indovina i cambi: la difesa lagunare fa acqua
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la Carrarese ribalta il Venezia: finisce 3-2 in pieno recupero, decide Di Stefano
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Biancolino: "Il rosso pesa, mi prendo le colpe. Testa alla prossima gara"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Le Douaron e supporto di Pohjnapalo
Immagine news Serie B n.6 Terremoto a Castellammare, Juve Stabia in amministrazione controllata: rinviata la gara col Bari
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, al Lecco basta Sipos: 1-0 al Renate e aggancio in classifica sul Brescia
Immagine news Serie C n.2 Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, scoppiettante 3-3 tra Arzignano e Lumezzane, Siracusa e Gubbio travolgenti
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Gallo: "Gli ultimi risultati stanno dando entusiasmo e forza al gruppo"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Arezzo fermato dalla Ternana. Goleada Atalanta, colpacci Cavese e Pontedera
Immagine news Serie C n.6 Team Altamura, saluta Francisco Perez Ganfornina. Il centrocampista ha risolto il contratto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, finisce 1-1 l'amichevole col Giappone. Soncin: "Tante ragazze alla prima esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.6 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?