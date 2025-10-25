Podcast TMW Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico

Le parole di Antonio Conte dopo il 6-2 contro il PSV Eindhoven che cosa nascondono? Conte che fa il Conte? Crepe con Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis? Una rottura con lo spogliatoio?

Parliamo di Napoli nel giorno della sfida all'Inter nel Podcast di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

McTominay parla da leader dopo il ko col PSV

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai canali ufficiali dell'Uefa per commentare dalla sua prospettiva il ko del Napoli in Champions sul campo del Psv: "Dobbiamo imparare a difendere meglio, soprattutto quando restiamo in dieci uomini, dimostrando più solidità rispetto a quanto abbiamo fatto negli ultimi dieci o quindici minuti di gara. Nel calcio c'è sempre un'altra partita che arriva subito dopo, quindi dobbiamo lasciarci alle spalle le emozioni e la delusione di questa serata e concentrarci su come migliorare. I due gol subìti nel primo tempo sono stati davvero particolari: nel giro di pochi istanti ci siamo trovati sotto 2-1, e fino a quel momento stavamo giocando abbastanza bene. Ma questo fa parte del gioco, può succedere.

Napoli-Inter, ecco l'arbitro

Sarà Maurizio Mariani l'arbitro di Napoli-Inter, gara in programma sabato alle ore 18 allo stadio Maradona. Al Var ci sarà invece Marini. Ecco la sestina completa appena ufficializzata con tutte le designazioni:

NAPOLI – INTER Sabato 25/10 h. 18.00

MARIANI

BINDONI – BACCINI

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: PEZZUTO