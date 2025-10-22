Real Madrid-Juventus, le probabili formazioni: Vlahovic con Yildiz? Torna la difesa a 3

Comincia una settimana di passione per la Juventus, reduce dalla prima sconfitta stagionale. Il ko del Sinigaglia è arrivato dopo cinque pareggi consecutivi, aprendo ufficialmente lo stato di crisi in casa bianconera. La posizione di Tudor potrebbe diventare oggetto di riflessioni da parte della dirigenza, se la tendenza non verrà invertita in tempi brevi: molto del suo futuro passerà inevitabilmente dalle prossime due sfide contro Real Madrid e Lazio. Al Bernabeu si gioca per la terza giornata di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21.

COME ARRIVA IL REAL MADRID - Lunga la lista degli indisponibili soprattutto in difesa dove vanno registrate le assenze dello squalificato Carvajal e degli infortunati Huijsen, Alaba e Rudiger. Fuori anche Dani Ceballos. Xabi Alonso dovrebbe optare per Raul Asencio come centrale al fianco di Eder Militao, con Valverde adattato terzino destro e Carreras a sinistra. Mediana di qualità formata da Arda Guler, Tchouameni e Bellingham. Mbappè a guidare il tridente offensivo, completato da Mastantuono e Vinicius jr.

COME LA JUVENTUS - Recuperati Miretti e Zhegrova, entrambi si sono allenati in gruppo e pertanto sono stati convocati. Openda si candida per partire titolare, dopo essere rimasto in panchina per tutta la partita a Como, ma Vlahovic è favorito sul belga e su David per far coppia in attacco con Yildiz. Si va verso l'accantonamento della difesa a 4, in favore di quella 3. Dietro si potrebbe rivedere dal 1’ Gatti, a centrocampo dovrebbe rimanere fuori Locatelli con McKennie insieme a Koopmeiners e Thuram. Yildiz capitano.