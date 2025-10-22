Il doppio ex Jarni: "A Tudor mancano due centrocampisti. La mia Juve era meglio del Real"

Robert Jarni, doppio ex di Real Madrid e Juventus, è intervenuto al quotidiano Tuttosport per presentare il big match del Santiago Bernabéu di questa sera e ricordare la sua esperienza in entrambe le squadre. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ho visto la Juve a Como: non mi è piaciuta. Credo non sia piaciuta a nessuno. Ma Igor è arrivato a Torino quando la situazione era molto negativa: ha fatto un grande lavoro, si è visto. Non so come abbia preso l’ultima sconfitta, però è evidente che gli manchi qualcosa. Due centrocampisti, per essere precisi".

Sugli anni vissuti a Madrid e Torino, l'ex calciatore croato ha poi aggiunto: "La mia Juve era fortissima: c’erano Vialli, Del Piero, Peruzzi. C’erano Conte e Deschamps. Per me non ce n’è stata una più forte di questa. Il mio Real Madrid? Beh, aveva Mijatovic, Suker, Redondo e Roberto Carlos. Lì sono stato molto bene, ma la Juventus era chiaramente più forte".

Infine, un pronostico sulla gara odierna valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League, coi blancos considerati dalla maggioranza degli addetti ai lavori favoriti: "Mai dire mai. I bianconeri hanno dimostrato di poter riemergere in gare in cui magari non erano esattamente i favoriti".