Esclusiva TMW Real-Juve vista da Madrid: "Mai visto un Mbappe così. Vlahovic non è il tipo che ci serve"

Si prospetta una grande notte di calcio europeo al Santiago Bernabéu, dove questa sera Real Madrid e Juventus si affronteranno nella terza giornata della fase campionato di Champions League. Per avere un punto di vista da Madrid, TMW ha intervistato in esclusiva Adrián Blanco, giornalista spagnolo di Radio Marca, che ha analizzato il momento dei blancos e le possibili chiavi tattiche della sfida, oltre a commentare i casi specifici di Vlahovic e Modric.

Adrián, che tipo di partita ti aspetti questa sera?

"Giocando al Bernabéu, mi aspetto una partita molto ordinata da parte del Real Madrid. Il Real manterrà il pallino del gioco, mentre la Juve si difenderà cercando il contropiede. Sarà una sfida di attacco posizionale. Mbappé peraltro arriva lanciatissimo, nel suo miglior momento: era da tanto che non vedevamo un Mbappé così, erano anni secondo me. Finalmente è lui il leader del Real Madrid, anche più di Vinicius e Bellingham".

Che Real Madrid vedremo in campo?

"Non abbiamo ancora visto un Madrid perfetto per novanta minuti, ma oggi la squadra di Xabi Alonso ha un’idea di gioco totalmente diversa rispetto a quella di Ancelotti. Stasera sarà una prova del nove: finora nell’unica partita contro una big del Real è arrivata la sconfitta con l’Atletico. E nel fine settimana ci sarà anche il Barcellona, quindi è un momento cruciale".

In passato si era parlato di Vlahovic come possibile obiettivo del Real. C’è qualcosa di vero?

"In realtà l’interesse era più dell’Atletico. Oggi il Real non cerca un attaccante centrale, perché quel ruolo lo sta interpretando benissimo Mbappé. Non credo che ci proveranno: il Real prende giocatori in scadenza o giovani talenti, non uno come Vlahovic".

Inevitabile una domanda su Modric: pensi che potrebbe ancora giocare titolare a Madrid?

"Modric sarebbe titolare nel 70-80% delle partite del Real in Liga. Secondo me potrebbe essere ancora molto utile: al Madrid manca un centrocampista con il suo profilo. L’unico con caratteristiche simili è Ceballos, ma si infortuna spesso. Il Real doveva prendere un giocatore per sostituirlo quest'estate e Zubimendi sembrava l’uomo giusto. Oggi tutti si chiedono perché non sia arrivato, anche perché è già stato allenato da Xabi Alonso. I blancos probabilmente stanno aspettando Rodri del Manchester City".