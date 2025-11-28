Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 13^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 13^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Bakker, Scalvini.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Skorupski, Freuler
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Ciocci, Liteta, Mazzitelli, Mina, Zé Pedro.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Sergi Roberto, Diao, Dossena, Goldaniga.
Squalificati: Smolcic.
CREMONESE
Indisponibili: Moumbagna, Collocolo, Faye.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Dodo, Kouame, Gosens, Lamptey, Sabiri.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Messias, Cuenca, Cornet.
Squalificati: Norton-Cuffy.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Serdar, Suslov, Oyegoke.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Mkhitaryan, Di Gennaro, Dumfries, Palacios.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Rugani, Bremer e Pinsoglio.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Cancellieri, Cataldi, Rovella.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Jean, Pierret, Marchwinski.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Gimenez, Athekame, Pulisic.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Lukaku, Meret, Gilmour.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Frigan, Ndiaye.
Squalificati: nessuno.
PISA
Indisponibili: Lusuardi, Esteves, Stengs, Akinsanmiro, Cuadrado.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Angelino, Dovbyk, Koné.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Romagna, Turati, Skjellerup, Vranckx, Paz, Lipani, Odenthal.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Ilic, Schuurs, Simeone.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Kamara.
Squalificati: nessuno.
