Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Prossima squadra Atta, i friulani cederanno davanti all'offerta giusta?

Prossima squadra Atta, i friulani cederanno davanti all'offerta giusta?TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:00Quote Antepost
di Lorenzo Zoppi

Una delle più grandi rivelazioni di questa stagione è senza dubbio Arthur Atta dell'Udinese. La sua crescita è stata rapida ed evidente tanto che, nel giro di pochi mesi, il centrocampista ha convinto addetti ai lavori e tifosi grazie alle sue qualità, attirando su di sé l'interesse dei principali club.

Chi ci ha creduto per primo è stato il club della famiglia Pozzo, che ora se lo gode e non ha alcuna intenzione di fare sconti. Per strappare Atta all'Udinese serviranno infatti offerte considerate irrifiutabili, anche se nel frattempo i bookmaker hanno già iniziato a proporre le prime quote su un possibile cambio di maglia del giocatore.

Confronto quote Atta cambia squadra SI
snai4.00info
netbet-info
eurobet-info
netwin-info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
snaifino a 1.510 euro, con 10€ senza depositoinfo
netbetfino a 1.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
eurobetfino a 1.037 euro, col 100% della prima ricaricainfo
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Cessione Atta, le ultime notizie


Il centrocampista francese, arrivato in estate dal Metz per 8 milioni di euro, è legato all'Udinese da un contratto valido fino al 30 giugno 2029 e di recente ha ribadito la volontà di non muoversi da Udine, almeno durante la finestra di mercato di gennaio. Non sono comunque mancate offerte importanti, come quella da 20 milioni di euro presentata dal Fulham, che sarebbe però stata rispedita al mittente.

Sulla situazione è intervenuto anche l'uomo mercato dei friulani Gianluca Nani: "Spesso ci troviamo costretti a vendere. Ora è il momento di competere, non di vendere. Poi in estate, quando arrivano le pressioni dei grandi club, è difficile opporsi". Dichiarazioni che sembrano garantire la permanenza del francese classe 2003 almeno fino al termine della stagione.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus Betsson
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
L'Udinese non impensierisce mai l'Inter: attacco evanescente senza Zaniolo L'Udinese non impensierisce mai l'Inter: attacco evanescente senza Zaniolo
Udinese, Runjaic: "Domani vogliamo riprovare a sorprendere l'Inter" Udinese, Runjaic: "Domani vogliamo riprovare a sorprendere l'Inter"
Udinese, Nani: "Atta finisce il campionato con noi, lo consideriamo come Zidane" Udinese, Nani: "Atta finisce il campionato con noi, lo consideriamo come Zidane"
Altre notizie Quote Antepost
Prossima squadra Atta, i friulani cederanno davanti all'offerta giusta? Prossima squadra Atta, i friulani cederanno davanti all'offerta giusta?
Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
Prossima squadra Muharemovic, dove andrà il gioiello del Sassuolo? Prossima squadra Muharemovic, dove andrà il gioiello del Sassuolo?
Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
Quote calciomercato Juventus Mateta, sarà il francese il rinforzo per Spalletti? Quote calciomercato Juventus Mateta, sarà il francese il rinforzo per Spalletti?
Prossima squadra Kean, l'attaccante lascerà la Fiorentina? Prossima squadra Kean, l'attaccante lascerà la Fiorentina?
Quote calciomercato Roma Zirkzee: Massara frena, colpo ancora possibile? Quote calciomercato Roma Zirkzee: Massara frena, colpo ancora possibile?
Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate