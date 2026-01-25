Prossima squadra Atta, i friulani cederanno davanti all'offerta giusta?

Una delle più grandi rivelazioni di questa stagione è senza dubbio Arthur Atta dell'Udinese. La sua crescita è stata rapida ed evidente tanto che, nel giro di pochi mesi, il centrocampista ha convinto addetti ai lavori e tifosi grazie alle sue qualità, attirando su di sé l'interesse dei principali club.

Chi ci ha creduto per primo è stato il club della famiglia Pozzo, che ora se lo gode e non ha alcuna intenzione di fare sconti. Per strappare Atta all'Udinese serviranno infatti offerte considerate irrifiutabili, anche se nel frattempo i bookmaker hanno già iniziato a proporre le prime quote su un possibile cambio di maglia del giocatore.

Cessione Atta, le ultime notizie

Il centrocampista francese, arrivato in estate dal Metz per 8 milioni di euro, è legato all'Udinese da un contratto valido fino al 30 giugno 2029 e di recente ha ribadito la volontà di non muoversi da Udine, almeno durante la finestra di mercato di gennaio. Non sono comunque mancate offerte importanti, come quella da 20 milioni di euro presentata dal Fulham, che sarebbe però stata rispedita al mittente.

Sulla situazione è intervenuto anche l'uomo mercato dei friulani Gianluca Nani: "Spesso ci troviamo costretti a vendere. Ora è il momento di competere, non di vendere. Poi in estate, quando arrivano le pressioni dei grandi club, è difficile opporsi". Dichiarazioni che sembrano garantire la permanenza del francese classe 2003 almeno fino al termine della stagione.

