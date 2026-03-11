Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Quote Italia qualificata Mondiali 2026, le chance degli azzurri

Quote Italia qualificata Mondiali 2026, le chance degli azzurriTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 12:03Quote Antepost
di Lorenzo Zoppi

Le quote qualificazione Mondiali 2026 dell'Italia stanno diventando uno dei temi più ricercati in vista dei playoff di marzo, una fase decisiva per la nostra Nazionale. Dopo le mancate qualificazioni ai Mondiali 2018 e 2022, gli Azzurri si trovano ancora una volta a doversi giocare tutto in due gare da dentro o fuori. Le quote Italia Mondiali 2026 confermano un moderato ottimismo, con la Nazionale di Gattuso considerata dai bookmaker come la favorita per superare gli spareggi.

Quote Italia qualifica al Mondiale 2026 SI
starvegas10.00info
admiralbet10.00info
betflag1.65info
goldbet1.65info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
starvegasfino a 5.000 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
admiralbetfino a 7.000 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
betflagfino a 5.025 euro, con 25€ senza depositoinfo
goldbetfino a 2.050 euro, col 100% sul primo depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

*Si applicano T&C sulle maggiorate.

Quote Italia Mondiali 2026: calendario e avversarie al Playoff


Analizzando le quote Italia qualificazione Mondiali, possiamo vedere come la nazionale di Gattuso sia favorita per passare il turno contro l'Irlanda del Nord e, più in generale, la candidata più forte per vincere il Playoff e volare alla Coppa del Mondo americana. La semifinale si giocherà 26 marzo a Bergamo, contro l’Irlanda del Nord. In caso di vittoria, finale il 31 marzo contro Galles o Bosnia-Erzegovina, fuori casa. Entrambe le sfide saranno a eliminazione diretta, con supplementari e rigori in caso di parità. Se l’Italia dovesse qualificarsi, il girone potenziale la metterebbe contro Canada, Qatar e Svizzera, uno scenario abbordabile.

Quote Italia qualificata al Mondiale 2026 NO
eurobet2.45info
planetwin3652.20info
lottomatica2.20info
vincitu2.20info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Chance di qualificazione ai Mondiali 2026: Italia davvero favorita?


Chiudiamo con un'analisi sulla quota Italia qualificata al Mondiale 2026. La domanda da porsi è: siamo davvero i favoriti? Stando ai criteri qui sotto la risposta è sì:

- qualità della rosa
- profondità del reparto offensivo
- quote qualificazione Italia favorevoli
- percorso non proibitivo

Prendendo per buoni questi criteri la probabilità qualificazione Italia appare elevata. Ma la storia recente - con le eliminazioni shock contro Svezia (2018) e Macedonia del Nord (2022) - impone attenzione e concentrazione massima.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus Betsson
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Bernardeschi sulla Nazionale: "Sembra la gente goda se va male. Mai parlato con Gattuso"... Bernardeschi sulla Nazionale: "Sembra la gente goda se va male. Mai parlato con Gattuso"
Florenzi: "Futuro da dirigente? Mi piacerebbe. Mourinho mi chiamò per riportarmi... Florenzi: "Futuro da dirigente? Mi piacerebbe. Mourinho mi chiamò per riportarmi alla Roma"
Gattuso pensa alla convocazione di Pisilli: assisterà a Como-Roma e può sacrificare... Gattuso pensa alla convocazione di Pisilli: assisterà a Como-Roma e può sacrificare Frattesi
Altre notizie Quote Antepost
Quote Italia qualificata Mondiali 2026, le chance degli azzurri Quote Italia qualificata Mondiali 2026, le chance degli azzurri
Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale? Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
Quote vincente Conference League, le scommesse aggiornate Quote vincente Conference League, le scommesse aggiornate
Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
Quote passaggio turno Champions League Quote passaggio turno Champions League