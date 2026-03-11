Quote Italia qualificata Mondiali 2026, le chance degli azzurri

Le quote qualificazione Mondiali 2026 dell'Italia stanno diventando uno dei temi più ricercati in vista dei playoff di marzo, una fase decisiva per la nostra Nazionale. Dopo le mancate qualificazioni ai Mondiali 2018 e 2022, gli Azzurri si trovano ancora una volta a doversi giocare tutto in due gare da dentro o fuori. Le quote Italia Mondiali 2026 confermano un moderato ottimismo, con la Nazionale di Gattuso considerata dai bookmaker come la favorita per superare gli spareggi.

Quote Italia Mondiali 2026: calendario e avversarie al Playoff

Analizzando le, possiamo vedere come la nazionale di Gattuso sia favorita per passare il turno contro l'e, più in generale, la candidata più forte per vincere il Playoff e volare alla Coppa del Mondo americana. La semifinale si giocherà 26 marzo a Bergamo, contro l’Irlanda del Nord. In caso di vittoria, finale il 31 marzo contro, fuori casa. Entrambe le sfide saranno a eliminazione diretta, con supplementari e rigori in caso di parità. Se l’Italia dovesse qualificarsi, il girone potenziale la metterebbe contro, uno scenario abbordabile.

Chance di qualificazione ai Mondiali 2026: Italia davvero favorita?

Chiudiamo con un'analisi sulla quota Italia qualificata al Mondiale 2026. La domanda da porsi è: siamo davvero i favoriti? Stando ai criteri qui sotto la risposta è sì:

- qualità della rosa

- profondità del reparto offensivo

- quote qualificazione Italia favorevoli

- percorso non proibitivo

Prendendo per buoni questi criteri la probabilità qualificazione Italia appare elevata. Ma la storia recente - con le eliminazioni shock contro Svezia (2018) e Macedonia del Nord (2022) - impone attenzione e concentrazione massima.

