Quote passaggio turno Champions League

In questo articolo andremo a fare il punto sulle quote passaggio turno Champions League, concentrandoci in particolare sulle squadre italiane, per poi allargare lo sguardo alle principali favorite secondo i bookmaker. Prima di entrare nel dettaglio vi lasciamo una tabella con le quote passaggio turno Champions League dell'Inter.

Comparazione quote INTER passaggio turno Champions League 1.18 info 1.18 info 1.18 info 1.18 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino al 50 euro, senza deposito con SPID info fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori.

Quote Inter passaggio turno Champions League

La grande vittoria all'ultima giornata sul campo del Borussia Dortmund, purtroppo, non è bastata. L'di Chivu dovrà passare dai playoff per accedere agli ottavi di finale, dove affronterà il. I norvegesi si sono già dimostrati un avversario insidioso, come confermano le recenti vittorie contro Atletico Madrid e Manchester City. Nonostante ciò, i bookmakers continuano a considerare favorita l'Inter, anche in virtù del calendario: andata il 18 febbraio in trasferta e ritorno il 24 febbraio a San Siro.

Quote passaggio turno Champions League Juventus

Lasfida i fantasmi del passato. L'urna di Nyon ha messo di fronte ai bianconeri il, avversario che in Champions League eliminò la Juve nel 2013. La squadra turca è certamente insidiosa, forte di campioni come Osimhen, Sané e Icardi, ma difficilmente verrà sottovalutata dalla squadra di Spalletti. Inoltre, come le altre italiane, la Juventus giocherà l'andata in trasferta e il ritorno in casa, un dettaglio tutt'altro che secondario. Nella tabella di seguito trovi le quote aggiornate sul

Quote Atalanta passaggio turno Champions League

Il pronostico più complicato tra le italiane riguarda senza dubbio l'di Palladino. La Dea è stata infatti sorteggiata contro il, probabilmente la squadra di seconda fascia con il maggiore tasso di qualità, almeno sulla carta. Tuttavia, l'Inter ha dimostrato nell'ultima gara della League Phase che l'impresa è possibile anche in Germania, al cospetto del Muro Giallo. Trovi di seguito le quote per il

Passaggio turno Champions League: le favorite

Al netto delle squadre italiane già analizzate, l'urna di Nyon ha regalato numerosi incroci di grande fascino. Spicca su tutti la sfida tra ildi Mourinho e il, con i blancos comunque nettamente favoriti: la qualificazione degli spagnoli è offerta a circa 1.20, mentre quella dei portoghesi supera quota 4. Tra i duelli più equilibrati secondo i bookmakers c'è invece: i tedeschi partono leggermente avanti, a circa 1.60, mentre il passaggio del turno dei greci è proposto oltre quota 2. Super favorite anche le altre big europee: l'(1.15) contro il(4.80), il(1.05) sul(8.00) e ilcampione in carica (1.12), protagonista del derby tutto francese contro il(5.50).

