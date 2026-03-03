Udinese, con Davis si torna a ruggire: 3-0 alla Fiorentina e filotto negativo interrotto

L’Udinese interrompe la striscia negativa e torna al successo battendo la Fiorentina tra le mura amiche con un secco 3-0. Una gara che non ha praticamente mai avuto storia, con una squadra bianconera ritrovata nello spirito ma soprattutto rivitalizzata da una grande prestazione del rientrante Keinan Davis. L’altra faccia della medaglia è invece una viola decisamente troppo poco combattiva per potersi opporre alle folate friulane.

Mister Kosta Runjaic decide di correre il rischio, schierando nuovamente Davis dal primo minuto al centro dell’attacco nonostante i pochi allenamenti fatti. Per il resto l’unica sorpresa di formazione è data dall’assenza di Atta, out per un leggero affaticamento muscolare che non è stato smaltito a poche ore dalla gara. L’azzardo paga e fin da subito si vede un’altra Udinese rispetto alle gare passate. Oltre a un cambio di atteggiamento, auspicato viste le tre sconfitte consecutive, si vede chiaramente come con il centravanti inglese tutti i meccanismi scattino meglio.

I bianconeri hanno anche il merito di sbloccarla subito, con l’incornata su corner di un Kabasele spesso poco chiacchierato, ma che quando serve, oggi titolare visto l’infortunio di Solet, dà un contributo in difesa, in termini di leadership e a volte anche in fase offensiva sfruttando una discreta capacità nel gioco aereo. La gara si incanala così nei binari giusti immediatamente e la Fiorentina trova solo un tiro pericoloso di Mandragora in tutta la partita, non riuscendo mai a districarsi tra le maglie strette dell’Udinese.

Davis così si conquista un rigore che poi realizza, dopodiché al suo posto entra Buksa, che si toglie la soddisfazione di un bel gol dopo la brutta prestazione di Bologna. Una gara magari non spettacolare, come sottolineato dal tecnico nella conferenza stampa post gara, ma dove le zebrette sono tornate a mostrare quei fattori che nelle ultime settimane erano mancati, riportando il sereno per almeno un po’ di giorni in quel di Udine.