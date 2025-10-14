TMW Radio Juve, senza Bremer quale difesa per Tudor? Il parere degli opinionisti

A TMW Radio si parla di Juve e del rebus difesa dopo l'infortunio a Bremer. Tudor dovrebbe passare alla linea a quattro o mantenere quella a tre? Ecco cosa dicono gli opinionisti.

Stefano Impallomeni: "Il ragionamento è giusto, con la difesa a quattro avresti in panchina due centrali importanti poi per gli impegni successivi che ci saranno. Ma per me non cambierà".

Mimmo Cugini: "Tudor è affezionato molto alladifesa a tre, non credo cambierà. Mi piacerebbe capire per il resto come gioca la Juve quest'anno perché ancora non l'ho capito".

Franco Piantanida: "Non c'è una sostituzione per Bremer, e questo è figlio di errori di costruzione degli ultimi due mercati. Ed è figlio anche della costruzione di un centrocampo...Il problema non è solo sostituire Bremer ma anche adattare tutto il resto della squadra a questa mancanza".

Andrea Piervincenzi: "Bremer ha senso della posizione, sa marcare, oltre che giocare di reparto. Perdendolo è Tudor che deve fare l'allenatore e trovare una soluzione. A quattro difendi più di reparto, Tudor è un allenatore che invece non gioca così. E poi perno di tutto serve rimettere al centro la tecnica".

Domenico Marocchino: "Ci si concentra più sulla tattica che sulla tecnica. Magari lavorare un po' di più sul singolo che marca un avversario sarebbe meglio. C'è una poca predisposizione dei singoli a relazionarsi con i compagni per neutralizzare gli avversari. Adesso vediamo difensori non più in grado di difendere. L'allenamento dei tecnici deve servire per cercare di migliorare le capacità difensive dei singoli. Per me non cambia nulla, non è questo il problema".

Simone Braglia: "La bravura di un tecnico è quella di cambiare ed adattarsi agli avversari. In questo momento la partita più difficile del trittico è la prima, quella di Como. Primo per l'avversario, che è tosto, poi per il momento che sta vivendo la Juve, dove non c'è identità. Oggi non vedo più la Juve che si fa rispettare".

Fausto Pizzi: "Aver perso uno come Bremer è un grosso danno, perde un punto di riferimento della difesa. Ci sta che possa giocare con un difensore in meno per salvaguardare chi gli rimane. ha la possibilità, vista la rosa".