Italia e mercato nella prima pagina di Tuttosport: "Il Chelsea su Yildiz mette fretta alla Juve"

La vittoria dell'Italia su Israele e il forte interesse del Chelsea per Kenan Yildiz sono i due argomenti di punta trattati oggi sulla prima pagina di Tuttosport. L'apertura è ovviamente per gli azzurri, reduci dal 3-0 di Udine che vale la qualificazione aritmetica al playoff Mondiale: "Retegui da Mondiale - titola il giornale sportivo torinese -. Italia almeno agli spareggi trascinata da Mateo: rigore, golazo e tanta grinta. Mancini nel finale completa la quarta festa di fila per Gattuso, dopo un primo tempo di tensione e sofferenza. A novembre contro Moldova e Norvegia, sognando un miracoloso aiuto dall'Estonia. Il ct. 'Speriamo che Dio ce la mandi buona...'. Incidenti e feriti a Udine fuori dallo stadio".

Nel taglio alto di parla invece del Chelsea e di Yildiz: "Il Chelsea su Yildiz mette fretta alla Juve. Blues pronti ad offrire un contratto da 10 milioni di euro l'anno. Il club bianconero ostenta tranquillità sul rinnovo ma lo stallo incoraggia l'interesse delle big. Intanto Kenan segna e vince ancora con la Turchia. Gustavo Sà alternativa a Milinkovic per il centrocampo".

Presente anche un box su Cyril Ngonge, atteso dalla sfida dell'ex contro il Napoli: "Ngonge e il Napoli, voglia di riscatto. Il belga del Toro ha motivazioni speciali".