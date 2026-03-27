Quote vincente Pallone d'Oro 2026, le scommesse sui favoriti

Il Pallone d'Oro a Rodri è sembrato più un riconoscimento al City e a Guardiola, così come quello a Dembélé un premio al PSG di Luis Enrique. Nulla da togliere al valore dei due giocatori, ma il dibattito tra il peso dei successi di squadra e il talento individuale espresso nella stagione resta aperto. E attenzione: con un Mondiale all'orizzonte, il rischio è di ritrovarsi ancora una volta con un Pallone d'Oro destinato a far discutere.

In questo articolo analizziamo chi sono i principali candidati, quali sono le loro chance e come si stanno muovendo le quote vincente Pallone d'Oro 2026.

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Quote Pallone d'Oro Yamal

Il futuro disembra già tracciato. Il talento del Barcellona ha conquistato per il secondo anno consecutivo il prestigioso Trofeo Kopa, premio riservato al miglior giovane della stagione, chiudendo inoltre al secondo posto nella classifica del Pallone d’Oro, alle spalle di Dembélé. Molto dipenderà dal finale di stagione con il Barcellona e dal Mondiale con la Spagna, ma a soli 18 anni, Yamal è già in corsa per riscrivere la storia: il record di più giovane vincitore del Pallone d'Oro - oggi detenuto da Ronaldo il Fenomeno, premiato a 21 anni - non è mai stato così in pericolo. E lelo confermano.

Quote Pallone d'Oro Mbappé

L'altro grande candidato al Pallone d'Oro 2026 è senza dubbio. Dopo aver trascinato il Real Madrid alla conquista della Liga 2024/25 con oltre 30 reti, il fuoriclasse francese ha iniziato la stagione 2025/26 confermandosi come uno degli attaccanti più letali al mondo: 23 gol in 24 partite di Liga e 13 in 9 presenze in Champions League. Capitano e stella della Francia, Mbappé si giocherà una parte importante delle sue chance proprio al Mondiale negli Stati Uniti, dove guiderà i Bleus nella corsa al titolo. Di seguito trovi leaggiornate.

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Quote Pallone d'Oro Kane

continua a macinare numeri straordinari con la maglia del Bayern Monaco, ma il capitano dell'Inghilterra resta estremamente pragmatico quando si parla di Pallone d'Oro. "Potrei segnare anche 100 gol in questa stagione, ma se non vinco la Champions League o la Coppa del Mondo probabilmente non vincerò il Pallone d'Oro", ha ammesso. Per Kane, infatti, la vera discriminante resta sempre la stessa: alzare trofei pesanti. A 31 anni, però, l'attaccante inglese sa di avere ancora tutte le carte in regola per provarci: il Bayern è tra le principali candidate alla Champions League e l'Inghilterra si presenterà al Mondiale con ambizioni da protagonista. Nella tabella di seguito trovi le migliori

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Scommesse Pallone d'Oro 2026: gli outsider

Ci sarà la sorpresa del Pallone d'Oro 2026? Mentre i riflettori restano puntati sui grandi favoriti, l'edizione di quest'anno potrebbe riservare anche qualche sorpresa. Tra outsider di lusso e candidature che fino a pochi mesi fa sembravano improbabili, la corsa al premio individuale più prestigioso del calcio si arricchisce di nomi tutt'altro che fuori gioco.

Tra questi spicca Declan Rice, punto di riferimento dell'Arsenal che in questa stagione proverà a competere su tutti i fronti, offerto a quota 7. Subito dietro ci sono Michael Olise, fin qui tra i grandi protagonisti dell'eccellente annata del Bayern, e Vinicius Jr, entrambi a quota 15. Più staccati nelle previsioni, ma comunque da tenere sotto osservazione, Erling Haaland a quota 20 e Federico Valverde, proposto a quota 25.

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