Dembelé, il prezzo del Pallone d'Oro: ora chiede un cospicuo aumento di stipendio al PSG

Dalla consacrazione a nuovo Pallone d'Oro, ricevuta lo scorso 22 settembre, Ousmane Dembélé è diventato a tutti gli effetti il giocatore migliore del 2025. Ma questo cambiamento di status, secondo quanto riferito da L'Equipe, porta in seno nuove pretese da parte sua: l'entourage dell'attaccante del PSG infatti vuole valorizzare il riconoscimento individuale ricevuto con... un corrispettivo in denaro.

Secondo il quotidiano francese e RMC Sport, il francese di 28 anni ha chiesto al suo club "un importante aumento" del suo stipendio. Da capire quale sarà la posizione del PSG, visto il contratto di Dembele valido fino al 2028 ma anche la saga Donnarumma che per motivi simili si è visto costretto a levare le tende e accasarsi al City.

Ospite di 'Rothen s'enflamme' il direttore sportivo del club transalpino Luis Campos si era mostrato molto fermo sull’argomento: "La stabilità del club non cambierà per un giocatore che vuole essere trattato diversamente. Proteggeremo il PSG. Vogliamo sempre giocare bene e vincere le partite. Con questa politica, tutti capiscono che l’allenatore non concede il posto in squadra in base allo status o al passato del giocatore. Non è il tuo passato che ti renderà titolare al PSG. È questa la nostra politica, e funziona molto bene. Devi dimostrare ogni giorno, in ogni partita, di essere il migliore".