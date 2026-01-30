Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Raphinha pensa ancora al Pallone d'Oro: "Avrei meritato di vincerlo per i numeri"

Raphinha pensa ancora al Pallone d'Oro: "Avrei meritato di vincerlo per i numeri"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:57Calcio estero
Michele Pavese

Raphinha continua a brillare con la maglia del Barcellona, ma il brasiliano non sembra ancora aver digerito la mancata assegnazione del premio più ambito dopo la scorsa stagione, caratterizzata da numeri straordinari. Durante la cerimonia del Pallone d’Oro, il giocatore aveva accettato con fair play il quinto posto, definendolo "onorevole" e riconoscendo di aver compiuto un salto di qualità dopo l’addio alla Premier League.

In un’intervista rilasciata a Sofascore, Raphinha ha mostrato un po’ più di amarezza: "Secondo me, un premio individuale non dovrebbe basarsi su una sola competizione. Sulla base di questo principio, avrei meritato di vincerlo, considerando la mia stagione, i titoli conquistati, le statistiche e tutto ciò che ho dato alla squadra in campo".

Per la cronaca, il brasiliano aveva chiuso l’annata 2024/2025 totalizzando 34 gol e 26 assist, cifre che lo avevano reso uno dei favoriti al Pallone d'Oro, poi finito nelle mani di Ousmane Dembélé (trascinatore del PSG nella Champions League). Raphinha ha comunque voluto elogiare il francese e il giovane compagno di squadra Lamine Yamal, autori a loro volta di un’annata straordinaria con i rispettivi club.

