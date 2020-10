-1 al derby di Milano: Ibrahimovic ritrova l'Inter, una delle sue grandi bestie nere

Tempo di derby per Zlatan Ibrahimovic. Domani lo svedese, negativizzato dopo la positività al Covid-19, sarà in campo contro l'Inter. E lo farà con la maglia del Milan, contro una squadra che ha già sfidato 14 volte, una delle poche con cui ha bilancio negativo. Curiosità: è in saldo meno anche contro i rossoneri e contro la Juventus.

Più ko che successi Ibrahimovic ha incontrato 14 volte l'Inter da avversario, vincendone 5, pareggiandone 2 e perdendone 7. 7 i gol fatti e 2 gli assist. Con la maglia del Milan, peraltro, l'ha incontrata 5 volte ma una era indisponibile per squalifica. Sul campo, una vittoria nel 2010, 1-0 con gol decisivo. Poi due ko nel campionato 2011/12, una nello scorso campionato. Infine la vittoria, nella stagione 2011/12, in Supercoppa: 2-1 con rete. In assoluto, però, la bestia nera di Ibra è il Barcellona. 7 partite, 0 vittorie, 3 pareggi e 4 ko.