23 gol in quattro gare tra Serie A, B e C: tripletta Raimondo e 4-4 Livorno-Grosseto

23 gol in quattro gare tra Serie A, B e C: tripletta Raimondo e 4-4 Livorno-GrossetoTMW
Luca Bargellini
Inizia col botto il weekend di campionato nelle tre serie professionistiche del calcio italiano. Quattro gare sono appena andate in archivio (una in Serie A, una in Serie B e due in Serie C) e il computo totale dei gol messi a segno è impressionante: ben 23!
Iniziando dalla Serie A dove il sempre più sorprendente Frosinone di Massimiliano Alvini si è imposto per 4-2 sul Sassuolo di Alberto Aquilani con Antonio Raimondo autore di una clamorosa tripletta. In Serie B, invece, arriva la terza doppietta consecutiva di Daniel Mosquera, centravanti colombiano dell'Hellas Verona, fondamentale per il 2-2 con il quale il match del 'Bentegodi' contro il Catanzaro arriva al triplice fischio.
Infine la Serie C dove il Lecco schianta senza mezzi termini la Pro Vercelli con un perentorio 5-0, ma soprattutto il derby toscano fra Livorno e Grosseto termina con un clamoroso 4-4 (da segnalare la doppietta di Malagrida per gli amaranto), con entrambe le formazioni passate in vantaggio sui rivali.
Quattro gare, 23 gol. Meno male che in Italia si segna poco.
Di seguito il riepilogo di tutti i gol:
SERIE A
Frosinone-Sassuolo 4-2
9' Calò (F)
15' Berardi (S)
26' Raimondo (F)
30' Raimondo (F)
37' Thorstvedt (S)
57' Raimondo (F)
SERIE B
Hellas Verona-Catanzaro 2-2
11' Candela (C)
37' Mosquera (H)
67' Mosquera (H)
75' rig. Pecorino (C)
SERIE C
Pro Vercelli-Lecco 0-5 (Girone A)
21' Pellegrino
44' Casarotto
50' Manetti
52' Urso
78' Sidler
Livorno-Grosseto 4-4 (Girone B)
3' Malagrida (L)
7' Sabbattini (G)
12' Malagrida (L)
45' Andreoli (G)
52' Pitti (G)
55' Malotti (L)
75' Fantacci (G)
88' Mancini (L)