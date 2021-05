329 volte Handanovic: lo sloveno è il portiere con più presenze in A con la maglia dell'Inter

"329 presenze in nerazzurro in Serie A per Samir Handanovic. Da oggi, è il portiere con più presenze in campionato con la nostra maglia". L'Inter celebra così sui social il suo estremo difensore, che nella sfida in corso proprio in questi minuti contro l'Udinese è diventato il portiere più longevo della storia nerazzurra, almeno in campionato.

Ecco il tweet delle Beneamata: