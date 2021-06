4 trofei, fra cui la leggendaria Decima. Come andò la prima avventura di Ancelotti al Real Madrid

Il ritorno di Carlo Ancelotti al Real Madrid è una delle notizie del giorno. Il ritorno, appunto, visto che il tecnico italiano era già stato al Real Madrid dal 2013 al 2015. Un lasso di tempo in cui come noto Ancelotti ha portato in bacheca la Decima, la Champions League a lungo inseguita da tutto l'ambiente merengues. Oltre a quello, il precedente biennio ancelottiano vide i successi in Copa del Rey, Supercoppa Europea e Mondiale per Club. Il tutto, in un totale di 119 partite alla guida dei Blancos.