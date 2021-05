A 40 anni Pegolo non vuole smettere: "Perché dovrei?" E' in scadenza col Sassuolo

vedi letture

Gianluca Pegolo ha le idee chiare e a 40 anni non ha alcuna intenzione di smettere col calcio giocato. Secondo portiere del Sassuolo nelle ultime sette stagioni, l'estremo difensore di Bassano del Grappa - nel corso di una intervista rilasciata ai canali ufficiali del club - ha così risposto alla domanda relativa al suo futuro: "Finché sto così bene non vedo perché dovrei smettere. Quando finirà ti ricorderai che era bello, era tutto, stai bene e allora perché farlo finire adesso? E' giusto farlo finire quando non ce la fai più".

Da capire, adesso, se il suo futuro sarà ancora al Sassuolo come vice oppure altrove: l'attuale contratto col club neroverde scadrà il prossimo 30 giugno.