A caccia del Mondiale: i quattro moschettieri azzurri dell'Atalanta contro Kolasinac

Saranno ben sette i calciatori dell'Atalanta impegnati martedì sera negli spareggi per arrivare al Mondiale: quattro a disposizione di Gennaro Gattuso, che cercherà la qualificazione alla rassegna iridata di Canada, Messico e Stati Uniti d'America anche grazie all'aiuto di Marco Carnesecchi, Giorgio Scalvini, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca: solo l'ex Atletico è sceso in campo nella gara contro l'Irlanda del Nord, ma tutti saranno ovviamente a disposizione per la sfida in Bosnia, con l'attaccante che ha smaltito i problemi rimediati in campionato, per parola dello stesso ct. Di fronte i quattro nerazzurri avranno il compagno Sead Kolasinac, che ha passato il turno con la Bosnia.

Difficile per Isak Hien scendere in campo con la Svezia nella sfida contro la Polonia: il risentimento muscolare alla coscia lo terrà ai box, anche se il giocatore è voluto rimanere a disposizione della selezione. Niente sfida 'fratricida' dunque con il compagno Nicola Zalewski, che ha scelto di rappresentare la Polonia e ora sogno di farlo anche ai Mondiali.

Path A

Bosnia Erzegovina - Italia

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Bilino Polje Stadium, Zenica (Bosnia ed Erzegovina)

Path B

Svezia - Polonia

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Friends Arena, Solna (Svezia)

Path C

Kosovo - Turchia

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina (Kosovo)