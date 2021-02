"Abbiamo perso per un episodio dubbio". Rivedi le parole di Pirlo dopo il ko sul campo del Napoli

"Non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio dubbio. Fatta una buona partita, creando tanto, peccato non aver trovato il gol e quindi il risultato. Gli attaccanti hanno fatto la partita che dovevano. È normale che giocando così tante partite un calo di lucidità capita, però hanno fatto un'ottima partita sia chi è entrato che chi ha cominciato dall'inizio. È mancata solo lucidità davanti alla porta". Così il tecnico della Juventus Andrea Pirlo dopo la sconfitta subita sul campo del Napoli.

