"Abbiamo sbagliato tutto fin dall'inizio". Rivedi Pirlo dopo la disfatta della Juve a San Siro

Andrea Pirlo, dopo il KO della sua Juve contro l’Inter, ha analizzato così il 2-0 subito a Sky: “Abbiamo sbagliato l’atteggiamento, fin dall’inizio. Quando in queste partite non hai la rabbia per vincere i duelli diventa difficile. Non siamo scesi in campo, siamo stati troppo passivi e quando non sei aggressivo vai incontro a queste partite. È una brutta partita, non ce l'aspettavamo e non potevamo fare una partita peggiore di questa”.