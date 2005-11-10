Ufficiale Addio alla Lazio e firma con il Bologna per il giovane portiere Giacomone

L'estremo difensore classe 2006 si appresta a cominciare il suo percorso con la squadra Primavera della compagine emiliana.

Il Bologna ha un nuovo portiere, il giovane Giacomo Giacomone (18 anni) che lascia la Lazio e si accasa a titolo definitivo nella società rossoblù. La notizia adesso è ufficiale, con il trasferimento che è stato confermato dal deposito del contratto del portiere classe 2008 da parte degli emiliani nell'apposito registro di Lega Serie A.

Verso la Primavera

Ancora tutto da formare, l'estremo difensore classe 2008 dovrebbe cominciare il suo percorso con il Bologna dalla squadra Primavera, dopo che alla Lazio è arrivato fino alla selezione Under 18, venendo però anche convocato da Sarri in quel periodo di tempo nel quale non aveva a disposizione i due primi portieri Provedel e Motta. Come per esempio nel derby della Capitale, in cui ha giocato un altro giovanissimo di casa Lazio, come Furlanetto.

Firma per 3 anni

Confermate quindi le indiscrezioni di TMW delle scorse ore, Giacomone ha firmato con il Bologna un contratto di durata triennale, fino al 2029.