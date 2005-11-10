Pescara, colpo d'esperienza in mezzo al campo: dall'Arezzo arriva Guccione
Come anticipato il Pescara ha annunciato l’acquisto del centrocampista Filippo Guccione dall’Arezzo. Il classe ‘92 è stato protagonista della promozione in Serie B degli aretini nella passata stagione con due gol in 30 presenze di campionato. Questo il comunicato degli abruzzesi:
"Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Arezzo, su base biennale, il diritto alle prestazioni sportive di Filippo Guccione.
Il centrocampista ostigliese ha collezionato oltre 200 presenze in Serie C, vestendo le maglie di Mantova e Arezzo e realizzando più di 40 gol.
Benvenuto e buon lavoro".
Di seguito il comunicato del club toscano: "S.S. Arezzo comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Pescara Calcio il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Filippo Guccione. Il club amaranto augura a Filippo le migliori fortune professionali per il prosieguo della propria carriera".