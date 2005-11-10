Ufficiale Pescara, colpo d'esperienza in mezzo al campo: dall'Arezzo arriva Guccione

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© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

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Il classe '92, che vanta oltre 200 presenze in Serie C, è stato acquistato a titolo definitivo e ha firmato un biennale