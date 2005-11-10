Ufficiale Pineto, innesto dalla Serie A per la difesa: arriva Di Renzo dal Venezia

Il centrale classe 2002 si trasferisce a titolo definitivo

Dopo un anno e mezzo alla Vis Pesaro, dove ha collezionato 37 presenze, per il difensore Di Renzo c'è una nuova esperienza in Serie C, questa volta con un trasferimento a titolo definitivo. Il Pineto infatti ha annunciato "di aver acquisito a titolo definitivo dal Venezia FC le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Di Renzo, che ha sottoscritto un contratto biennale con il club biancazzurro. Difensore centrale, Di Renzo è cresciuto nel settore giovanile del Chieti, prima di maturare importanti esperienze in Serie C con le maglie di Latina e Vis Pesaro".

Le prime parole

“Sono davvero felice di entrare a far parte della famiglia Pineto. - sono le prime parole di Di Renzo ai canali ufficiali del club - Ringrazio la società per la fiducia e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Darò tutto me stesso per contribuire agli obiettivi della squadra e ripagare sul campo l’opportunità che mi è stata concessa.”

Il comunicato del Venezia

"Il Venezia FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Pineto Calcio le prestazioni sportive del difensore Giovanni Di Renzo. Classe 2002, Di Renzo è approdato in laguna nel mercato invernale del 2025, per poi trasferirsi in prestito alla Vis Pesaro con cui ha collezionato 37 presenze nell'arco di una stagione e mezza".