Ufficiale Da Vergani a Vanmechelen, il Napoli Women annuncia l'addio di sette calciatrici

Il Napoli Women continua a mutare pelle in vista della prossima stagione. Il club campano infatti ha annunciato l'addio di ben sette calciatrici che erano tesserate per le partenopee nella passata stagione e hanno contribuito all'ottima stagione chiusa con un settimo posto in Serie A e i quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Questo il comunicato:

"Il Napoli Women saluta Bianca Vergani, Hanna Barker, Sarah Hornschuch, Davinia Vanmechelen, Teresa Penzo, Fabiana Vischi e Vittoria Musumeci e le ringrazia per l’impegno e la professionalità profuse durante il loro impiego in maglia azzurra".

Vergani nella scorsa Serie A Women aveva disputato 13 partite , la statunitense Barker invece 17 mettendo a segno due reti e fornendo un assist, la belga Vanmechelen invece aveva messo a segno un gol in nove presenze.