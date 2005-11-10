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Savoia, dal Livorno arriva il difensore Noce: ha firmato un biennale
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Dopo la stagione con la maglia del Livorno, 32 presenze e due gol in Serie C, per il difensore Marco Noce arriva un cambio di maglia. Il classe ‘99 che può agire sia da difensore centrale sia da terzino destro infatti ha firmato con il Savoia neopromosso. Questo il comunicato:
"Il Savoia 1908 FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Mario Noce, proveniente dal Livorno. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale.
Benvenuto Mario".
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