Lecco, nuovo innesto in difesa: arriva Manetti in prestito dal Cesena
Nuovo innesto in difesa per il Lecco che ha prelevato in prestito dal Cesena il centrale Manetti visto in azione in Serie C lo scorso anno con la maglia del Forlì. Questa la nota del club bluceleste in merito:
"La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2027, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giulio Manetti dal Cesena FC.
Difensore classe 2005, nato a Forlì, è cresciuto nel settore giovanile del Cesena, arrivando fino a disputare nella stagione 2024/25 il campionato Primavera 1 nella stagione 2022/23 a 17 anni.
Nella stagione 2024/25 ha ricevuto le prime convocazioni con la Prima Squadra, mentre l’esordio tra i professionisti è arrivato nel 2025/26 con il Forlì, con cui ha assommato 35 presenze e 2 gol in Serie C.
Indosserà la maglia numero 97".