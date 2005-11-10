Vado, rinforzo di esperienza tra i pali. Arriva l'ex Crotone, Catanzaro e Padova Sala
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Vado si dice "lieto di annunciare l’arrivo di Andrea Sala, esperto portiere classe 1993 reduce dall’esperienza tra Crotone e Pro Patria nella stagione 2025/26.
Andrea vanta alle spalle una carriera di assoluto rilievo: cresce nel settore giovanile della Pro Patria e dell’Inter, con cui vince lo Scudetto Primavera nella stagione 2011/12; successivamente si costruisce un importante percorso tra Serie C e B, vestendo le maglie di 𝑷𝒓𝒐 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒂, 𝑻𝒆𝒓𝒏𝒂𝒏𝒂, 𝑹𝒆𝒈𝒈𝒊𝒏𝒂, 𝑺𝒂𝒎𝒃𝒆𝒏𝒆𝒅𝒆𝒕𝒕𝒆𝒔𝒆, 𝑹𝒊𝒎𝒊𝒏𝒊, 𝑨𝒓𝒆𝒛𝒛𝒐, 𝑪𝒂𝒕𝒂𝒏𝒊𝒂, 𝑪𝒂𝒕𝒂𝒏𝒛𝒂𝒓𝒐, 𝑪𝒓𝒐𝒕𝒐𝒏𝒆 e 𝑷𝒂𝒅𝒐𝒗𝒂.
Portiere di grande affidabilità ed esperienza, in carriera ha vinto due volte la Serie C, nella stagione 2022/23 con il Catanzaro e nella stagione 2024/25 con il Padova.
Benvenuto a Vado, Andrea".