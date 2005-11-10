Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Inter Women, Passeri va in prestito in Serie B. È una nuova calciatrice del Genoa

Inter Women, Passeri va in prestito in Serie B. È una nuova calciatrice del Genoa TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra
Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 10:43Calcio femminile

È attraverso una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Inter Women "comunica la cessione di Angela Passeri: il difensore classe 2004 si trasferisce al Genoa a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027".

Ha fatto eco anche la nota della compagine rossoblù, tornato in Serie B dopo un solo anno di massima serie: "Angela Passeri è una nuova giocatrice del Genoa Women. Il difensore arriva a titolo temporaneo dall’Inter con contratto fino al 2027.

Nata il 21 luglio 2004 a Pescara, nel 2020 approda all’Inter. Negli ultimi anni ha giocato in prestito a Pomigliano, Sassuolo e Bologna, dove ha collezionato 54 presenze tra campionato e Coppa Italia. Dall’Under 16 all’Under 19 ha vestito la maglia della Nazionale italiana, ricoprendo il ruolo di capitana e prendendo parte al Campionato Europeo Under 19 del 2022.

Benvenuta a Genova, Angela!".

Solo con TIMVISION hai DAZN e Prime in promo a soli 19,99€ per i primi 3 mesi. Attiva ora online!
Articoli correlati
Passeri sulla Nazionale: "Maglia azzurra è identità, è come fosse un'altra pelle"... Passeri sulla Nazionale: "Maglia azzurra è identità, è come fosse un'altra pelle"
Il Bologna annuncia altri tre colpi al femminile: dall'Inter arriva la centrale Passeri... Il Bologna annuncia altri tre colpi al femminile: dall'Inter arriva la centrale Passeri
UFFICIALE: Pomigliano, innesto di prospettiva per la difesa: arriva Passeri dall'Inter... UFFICIALE: Pomigliano, innesto di prospettiva per la difesa: arriva Passeri dall'Inter
Altre notizie Calcio femminile
Inter Women, Passeri va in prestito in Serie B. È una nuova calciatrice del Genoa... UfficialeInter Women, Passeri va in prestito in Serie B. È una nuova calciatrice del Genoa
Rodri, l'elogio a Bonmatì e quel rapporto fra le nazionali maschile e femminile spagnole... TMWRodri, l'elogio a Bonmatì e quel rapporto fra le nazionali maschile e femminile spagnole
La Juve sbarca al Giffoni Film Festival: prestanto il documentario "Becoming Her"... La Juve sbarca al Giffoni Film Festival: prestanto il documentario "Becoming Her"
Al via la stagione del Napoli Women. Le parole del presidente e del neo allenatore... Al via la stagione del Napoli Women. Le parole del presidente e del neo allenatore
Una portiera Azzurra per il Como 1907: tesserata Shore del Marsiglia UfficialeUna portiera Azzurra per il Como 1907: tesserata Shore del Marsiglia
Il Parma femminile si rinforza in difesa: la polacca Szymaszek firma fino al 2028... UfficialeIl Parma femminile si rinforza in difesa: la polacca Szymaszek firma fino al 2028
Genoa Women, si sogna un colpo a centrocampo: ipotesi Valentina Cernoia TMWGenoa Women, si sogna un colpo a centrocampo: ipotesi Valentina Cernoia
La Lazio Women parte per il ritiro di Celano: l'elenco delle convocate dal tecnico... La Lazio Women parte per il ritiro di Celano: l'elenco delle convocate dal tecnico Grassadonia
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Adesso sì, il mercato delle italiane deve partire davvero. Inter, Juve e Roma in "lotta" con i club di Premier: non sarà facile spuntarla. Sempre il solito Como: Kean sarebbe un colpo da trofeo immediato
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, pressing per Guardiola ma resta in salita: da Pirlo a Mancini, le principali alternative
Immagine top news n.1 Barella giura amore eterno all'Inter: "Vorrei chiudere qui la carriera. E ho un obiettivo"
Immagine top news n.2 Il Mondiale a 48 va già in soffitta. L'annuncio del presidente CONMEBOL: "64 squadre nel 2030"
Immagine top news n.3 Galatasaray, spunta anche Pulisic: il Milan vuole blindare lo statunitense
Immagine top news n.4 Inter, c'è un'altra pretendente per Bastoni: Inzaghi lo mette nel mirino per l'Al Hilal
Immagine top news n.5 Guardiola ct dell'Italia è più di un sogno: il tentativo di Maldini e Leonardo è in atto
Immagine top news n.6 Il ct, Modric, Chalobah: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.7 Malagò: “15 giorni per convincere Maldini e Leonardo. Mancini o Pirlo? Ci sono altri nomi...”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà un passaggio di consegne, comunque vada: Spagna-Argentina, Yamal-Messi. 19 anni dopo il bagnetto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Spence è l'obiettivo numero uno dell'Inter: sarà buona la terza? Servono 30 milioni
Immagine news podcast n.2 Uno scippo tira l'altro: Pellegrini dopo Celik? Massara e la sua vendetta nei confronti della Roma
Immagine news podcast n.3 Celik alla Juve, ecco com'è andata: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Italiane in ritardo sul mercato? Per ora no. Juve e Inter: tempo di prendere esempio da altri club
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Un voto al Mondiale americano appena concluso degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Rampulla: "Non so se se può essere un grande affare il Dibu Martinez"
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, Alessandro Canovi: "Guardiola sarebbe segnale forte per il movimento"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Carboni: "In Spagna se un ragazzo fa un tunnel lo applaudono. In Italia li vietano"
Immagine news Serie A n.2 Dopo la Roma e un anno di stop, Falsini è il nuovo allenatore del Como Primavera
Immagine news Serie A n.3 Bologna, dal Paraguay: in rialzo le quotazioni di Galarza per il centrocampo
Immagine news Serie A n.4 Romagnoli all'Al-Sadd rischia di saltare di nuovo. I qatarioti si stanno ridimensionando
Immagine news Serie A n.5 Como su Kean, la Fiorentina valuta vari centravanti: tentazione Dovbyk, poi due alternative
Immagine news Serie A n.6 Milan, arriva dall'Olympiacos una promessa greca per la difesa. Tesserato Zormpas
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Entella, Saiani va in prestito al Vado. Tiana sposa il progetto rossoblù a titolo definitivo
Immagine news Serie B n.2 Gregucci: "La Samp è in anomalia storica. Se Corradi è l'uomo giusto lo dirà il campo"
Immagine news Serie B n.3 Il Pisa forte su Abiuso, ma la Carrarese sta resistendo agli assalti nerazzurri
Immagine news Serie B n.4 Galloppa tra calcio e passioni: "Voglio vede un Modena che suoni la mia musica"
Immagine news Serie B n.5 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle venti formazioni di Serie B
Immagine news Serie B n.6 Empoli, in arrivo l'attaccante Distefano: sarà acquistato a titolo definitivo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Frison saluta il Picerno. È un nuovo calciatore del Trento: ha sottoscritto un biennale
Immagine news Serie C n.2 L'Arzignano si assicura Finizio per la difesa: il classe 2007 ha firmato un triennale
Immagine news Serie C n.3 Pescara, è il giorno di Guccione: il club ha raggiunto l'accordo con l'Arezzo. Va a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.4 A Foggia si può guardare con ottimismo al futuro: termina l'amministrazione giudiziaria
Immagine news Serie C n.5 L'Union Brescia prova a riportare in Italia Ronaldo: attualmente è svincolato
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, brutte notizie per Corini: Gori si frattura il dito di una mano
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Spagna-Argentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Spagna-Argentina, chi conquisterà la Coppa del Mondo 2026?
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inghilterra-Argentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Passeri va in prestito in Serie B. È una nuova calciatrice del Genoa
Immagine news Calcio femminile n.2 Rodri, l'elogio a Bonmatì e quel rapporto fra le nazionali maschile e femminile spagnole
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juve sbarca al Giffoni Film Festival: prestanto il documentario "Becoming Her"
Immagine news Calcio femminile n.4 Al via la stagione del Napoli Women. Le parole del presidente e del neo allenatore
Immagine news Calcio femminile n.5 Una portiera Azzurra per il Como 1907: tesserata Shore del Marsiglia
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Parma femminile si rinforza in difesa: la polacca Szymaszek firma fino al 2028
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Guardiola ct della Nazionale? A volte i miracoli avvengono, anche se…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 21 luglio 2006, Zambrotta e Thuram salutano la Juventus. Vanno al Barcellona
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto Jacopo Fazzini al Cagliari
Newsticker
19/07 Spagna-Argentina 1-0 ai supplementari: la Roja conquista il Mondiale
19/07 Questa sera per la finale del mondiale è attesa un’audience tv di due miliardi di spettatori
19/07 Spagna-Argentina, finalissima tra due economie in crescita
19/07 «È stato un mondiale epocale, il calcio non sarà più lo stesso»
18/07 Inghilterra-Francia 6-4, spettacolo a Miami: Saka trascina i Tre Leoni, Mbappé entra nella storia