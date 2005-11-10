Ufficiale Inter Women, Passeri va in prestito in Serie B. È una nuova calciatrice del Genoa

È attraverso una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Inter Women "comunica la cessione di Angela Passeri: il difensore classe 2004 si trasferisce al Genoa a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027".

Ha fatto eco anche la nota della compagine rossoblù, tornato in Serie B dopo un solo anno di massima serie: "Angela Passeri è una nuova giocatrice del Genoa Women. Il difensore arriva a titolo temporaneo dall’Inter con contratto fino al 2027.

Nata il 21 luglio 2004 a Pescara, nel 2020 approda all’Inter. Negli ultimi anni ha giocato in prestito a Pomigliano, Sassuolo e Bologna, dove ha collezionato 54 presenze tra campionato e Coppa Italia. Dall’Under 16 all’Under 19 ha vestito la maglia della Nazionale italiana, ricoprendo il ruolo di capitana e prendendo parte al Campionato Europeo Under 19 del 2022.

Benvenuta a Genova, Angela!".