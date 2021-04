Addio Ranieri-Samp? Lavoro diplomatico di Osti per favorire un chiarimento con Ferrero

Rispetto alla posizione di Quagliarella (per cui la Sampdoria sta studiando la proposta di rinnovo), appare più complessa la partita che nelle intenzioni del direttore sportivo Carlo Osti dovrebbe portare perlomeno a un incontro chiarificatore fra lo stesso Ferrero e il tecnico Claudio Ranieri. L’analogia della sua posizione con quella dell'attaccante - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è il contratto in scadenza, con la differenza non da poco che il tecnico romano parrebbe avere già deciso di lasciare la Samp a fine giugno, e di ciò avrebbe già informato la società. Troppo grande, però, il carisma di Ranieri per non tentare almeno un riavvicinamento. Che poi, questo, possa portare a qualcosa di più, è ancora tutto da dimostrare.