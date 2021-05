Addio Zidane, Allegri ora parlerà col Real Madrid. Ma è anche il sogno di De Laurentiis

Aggiornamento da SkySport in merito al futuro di Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus. Secondo quanto riportato il tecnico toscano incontrerà nei prossimi giorni il Real Madrid per valutare un possibile approdo in Spagna al posto di Zinedine Zidane. Attenzione al Napoli con Aurelio De Laurentiis che sogna l’ex tecnico della Juventus per il dopo Gattuso.