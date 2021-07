Ag.Mario Rui: "Lascerà il Napoli tra un anno, non ora. Il Galatasaray l'ha chiesto in prestito"

Ai microfoni di 'Radio Marte' il procuratore di Mario Rui, terzino portoghese legato al Napoli da un contratto valido fino a giugno 2025, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito: "Per quanto mi riguarda rimane a Napoli. Penso che lui abbia fatto sempre grandi stagioni, quest’anno no. Ha passato dei momenti difficili, il rapporto con Gattuso non era idilliaco o molto sereno e questo ha condizionato l’annata. Io porterò via Mario Rui alla fine dell’anno prossimo quando avrà dimostrato di aver fatto una grande stagione al Napoli. Se la può giocare con chiunque e non è secondo a nessuno. Galatasaray? Hanno fatto una proposta per un prestito ma lui da Napoli non si muove. Non mi piace spostare i giocatori quando fanno male. Quando zittirà i critici, lo sposterò", ha dichiarato Mario Giuffredi.