Ag. Wijnaldum: "Inter prima a cercarlo, ma i problemi economici hanno fatto saltare tutto"

L'agente di Georginio Wijnaldum, Humphry Nijman, ha confermato i contatti con l'Inter durante un podcast con "Here We Go". I nerazzurri hanno però rinunciato a causa dei problemi economici della famiglia Zhang: "I nerazzurri sono stati i primi ad interessarsi al giocatore. Già da gennaio l’Inter ho mostrato interesse tramite il direttore sportivo Piero Ausilio, che ha fatto un’offerta al giocatore. Poi, però, a causa dei problemi finanziari legati alla Cina, l'Inter non ha potuto proseguire la trattativa".