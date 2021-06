Agnelli saluta Boniperti: "Quel giorno in cui scopro il terzo elemento. Leggenda per tutti"

vedi letture

Anche Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha salutato Giampiero Boniperti nel giorno della sua scomparsa. Questo il suo tweet al riguardo: "Quel giorno negli anni ottanta, quando ricevo un telegramma in occasione di una vittoria della Sisport contro il Torino… quel giorno scopro Boniperti, quel giorno scopro il terzo elemento di Juve che entra in me. Leggenda per tutti. #Boniperti".