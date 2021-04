Ajax, Brobbey: "Superiori alla Roma in entrambe le partite. Questo ci infastidisce"

Non è bastato un gol di Brian Brobbey all'Ajax per avere la meglio della Roma. Ecco le dichiarazioni dell'attaccante a fine partita: "Quando entro in campo, do tutto e cerco di raggiungere il mio obiettivo. Il mancato impiego dall'inizio? Sono appena tornato da un infortunio, quindi lo capisco. Siamo stati superiori in entrambe le partite, ma non abbiamo sfruttato le nostre occasioni. Questo dà molto fastidio".