Ajax-Roma, colori troppo simili: sia all'andata che al ritorno maglia speciale per le due formazioni

Maglia europea per l'Ajax nel doppio confronto con la Roma. Ad annunciarlo è il profilo Twitter degli stessi lancieri, che informa quale sarà la divisa indossata dalla squadra di mister Ten Hag sia all'andata (stasera) che al ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Muta oro e nera, dunque, per l'Ajax e muta alternativa anche per la Roma, visti i colori sociali molto simili che accomunano le due società.



Due to Ajax and AS Roma’s conflicting kits, we will play both matches in our European ⚫🌕 jersey. AS Roma will also use alternative kits for both matches.#UEL #ajarom

— AFC Ajax (@AFCAjax) April 8, 2021